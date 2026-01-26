"כמות חיסורים לא הגיונית", פסימיות עם טוריאל

אחרי הניצחון המרשים על הפועל באר שבע במחזור הקודם, הפועל תל אביב רוצה להמשיך את המומנטום דווקא במשחק הכי קשה: הדרבי העירוני מול מכבי תל אביב אותו לא ניצחה כמעט 12 שנה. אתמול (ראשון) הגיעו מאות אוהדים למתחם חודורוב כדי לדרבן את השחקנים ולהכניס אותם לאווירה, לקראת המשחק שייערך הערב (שני, 20:30) ובמועדון מקווים שזה יתן את הדרייב לאלו הכשירים שיכולים לשחק.

"אנחנו מגיעים במצב לא אידיאלי מבחינת פציעות", אמרו בחודורוב, "כמות החיסורים לא הגיונית, אבל מה שבטוח - אנחנו נעלה עם 11 שחקנים. יש רעב גדול להחזיר לקהל שלנו אחרי מה שהיה בגביע, כולם מבינים כמה הדרבי הזה מעל הכל. דבר אחד בטוח, כל מי שיעלה לשחק ייתן 1,000 אחוז עבור המועדון".

האווירה סביב הקבוצה דרוכה, אך גם מלווה בדאגה מקצועית לא קטנה לאור כמות החיסורים הגדולה. כוכב הקבוצה, סתיו טוריאל, לא נטל חלק באימון, ובצוות המקצועי צפויים לקבל החלטה סופית בעניינו רק הבוקר, כשכרגע נראה כי לכל היותר ישמש כאופציה מהספסל. גם עמרי אלטמן, שהצליח להתאמן, נמצא בסימן שאלה.

אוהדי הפועל ת"א עם אבוקות באימון (שחר גרוס)

המאמן אליניב ברדה מתמודד עם לא מעט כאבי ראש לקראת קביעת ההרכב. במהלך ההכנות הוא בחן מערכים שונים, ביניהם שלושה בלמים, אבל הסיכוי למערך זה קלוש לאור החוסר בבלמים. ברדה גם ערך תרגולים מגוונים בקישור, בכנפיים ובהתקפה. ההכרעה הסופית צפויה להתקבל רק סמוך לשריקת הפתיחה.

היעדרותו של שחר פיבן מצמצמת עוד יותר את האפשרויות בחוליית ההגנה, כשבסגל נותר בלם טבעי אחד בלבד: שיקו אלבס. בשל כך, מספר שחקני נוער נטלו חלק באימון המסכם כחלק מהתרגולים השונים וכמה מהם יהיה הערב בסגל. מי שעשויים לחזור לסגל אחרי שהחלימו מפציעה שהשביתה אותם כמעט חודשיים הם שאנדה סילבה ודורון ליידנר.

צפו באימון הפועל ת"א לפני הדרבי

ניסיון להקדים את הדיון על הדרבי שלא נערך

במועדון הגישו בשבוע שעבר את העתירה לבית המשפט המחוזי בתל אביב על החלטת בית הדין של ההתאחדות לכדורגל בעניין הדרבי שלא יצא לפועל. בהפועל מנסים כעת להקדים את מועד הדיון לחודש הבא, לאור הלו"ז הצפוף עד לפתיחת הפלייאוף העליון. על הכוונה בהפועל להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי פורסם לראשונה ב-ONE.