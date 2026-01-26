יום שני, 26.01.2026 שעה 09:58
 ליגה א צפון 
4112-3517מכבי אחי נצרת1
3420-3817מ.ס. טירה2
3214-2616מכבי נווה שאנן3
3116-2617הפועל כרמיאל4
3013-2417מכבי אתא ביאליק5
2723-2817הפועל ב.א.גרבייה6
2424-2117בני מוסמוס7
2221-2017הפועל בית שאן8
2132-2217עירוני נשר9
1817-1616הפועל מגדל-העמק10
1824-1617צעירי אום אל פאחם11
1537-2017צעירי טמרה12
1426-2216הפועל עראבה13
1430-1917הפועל טירת הכרמל14
1029-1016מכבי נוג'ידאת15
229-2017הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
4514-4317מכבי קרית גת1
3119-2217מ.ס. דימונה2
2721-3017מ.כ. ירושלים3
2718-2617מ.כ. צעירי טירה4
2621-3017מכבי יבנה5
2425-2217מכבי קרית מלאכי6
2429-2417בית"ר יבנה7
2326-3017מכבי עירוני אשדוד8
2321-2017שמשון תל אביב9
2222-2217מ.כ. כפ"ס10
2028-2017הפועל הרצליה11
1928-2917מ.כ. חולון ירמיהו 12
1916-1417הפועל אזור13
1733-1617הפועל ניר רמה"ש14
1530-1317הפועל מרמורק15
1427-2117בית"ר נורדיה ירושלים16

המשטרה: מ.ס טירה תורחק מהבית שלה ל-30 יום

בוצע שימוע של מפקד התחנה, סגן ניצב גלעד עוזר, למחזיקי הרישיון של האצטדיון ובעלי המועדון והוחלט כי קבוצת הבוגרים תורחק מהמגרש ולא תוכל לשחק

|
המהומות בטירה (נזיה סולטאן)
המהומות בטירה (נזיה סולטאן)

מ.ס טירה תחפש לעצמה מגרש ביתי בחודש הקרוב. הסיבה? הוחלט ע"י מפקד המשטרה בעיר, סגן ניצב גלעד עוזר, לסגור את המגרש בפני הקבוצה למשחקים, אך להשאירו לאימונים, זאת ל-30 יום קדימה. סגירת האצטדיון מגיעה לאחר ניצחון הקבוצה במוצאי השבת, מה שהביא לזירת קרב של ממש לאחר ההתמודדות.

"החלטתי בהתאם לסמכותי על פי סעיף 78(א) לפקודת המשטרה, להורות על סגירת המקום באופן שלא ניתן יהיה לקיים בו משחקים של קבוצת מ.ס טירה, למשך 30 ימים, החל מהיום (25/01). במקום יהיה ניתן לקיים אימונים של הקבוצה. הצו יחול על המקום וחצריו, על בעליו על מנהליו ואו מי מטעמם, במטרה להביא לידי הפסקה כפי שקבעתי לעיל", ציין סנ"צ גלעד עוזר.

מי קיבל את הצו?

את הצו המנהלי להרחקה מהעסק (אצטדיון טירה) קיבלו לידיהם אימן פדילה, מנהל האצטדיון ובעל הרשיון, עזיז מנצור, מנהל נוסף וליד חאסקייה, מנהל הקבוצה ועבד תיתי, יו"ר טירה. כל הארבעה, אגב, רשומים כמנהלי האצטדיון. טירה תוכל להתאמן במגרש, לקראת ההתמודדות ביום שישי (30/01) מול מכבי אחי נצרת, המוליכה, שתארח בעילוט ב-12:40.

