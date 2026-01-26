יום שני, 26.01.2026 שעה 09:58
ליגה ספרדית 25-26
5222-5721ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4417-3821אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3425-2521אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2525-2421אוססונה9
2429-2921אלצ'ה10
2433-2821סביליה11
2430-2021אתלטיק בילבאו12
2434-2020ג'ירונה13
2333-2221ולנסיה14
2226-1821אלאבס15
2228-1721ראיו וייקאנו16
2133-2421מיורקה17
2126-1520חטאפה18
1734-2420לבאנטה19
1334-1121אוביידו20

"מדהים", "לאמין ימאל שחקן מגלאקסיה אחרת"

בספרד לא נרגעים מהמספרת של כוכב בארסה ב-0:3 וגם מאמן אוביידו התלהב. פליק: "שמח מהשער, אבל הדבר החשוב באמת הוא הלחץ שהוא עושה. זה המפתח". צפו

|
לאמין ימאל כובש (רויטרס)
לאמין ימאל כובש (רויטרס)

ברצלונה חזרה לנצח בליגה הספרדית אתמול (ראשון) עם ניצחון 0:3 על אוביידו. זה דווקא לא הלך קל, אבל בסופו של דבר הקטלונים חגגו בחזרה שלהם לקאמפ נואו לראשונה מזה חודש וחצי עם שערים של דני אולמו, ראפיניה ולאמין ימאל שכיכב עם מספרת מרהיבה.

מטבע הדברים, לאמין ימאל עמד במוקד בתקשורת הקטלונית. “מדהים", נכתב בשער עיתון ‘ספורט’, “לאמין השלים את הניצחון של בארסה עם שער גדול במספרת". ב’מונדו דפורטיבו’ הציגו תמונות מהביצוע של מספר 10: “המספרת האקרובטית של לאמין ימאל הובילה לסיום מדהים לניצחון קשה שעזר לבארסה לחזור למקום הראשון".

מאמן אוביידו, גיירמו אלמאדה, לא חסך במחמאות לאחר ההפסד: “לאמין ימאל הוא שחקן מגלאקסיה אחרת, בגלל ההחלטות שהוא מקבל ברגעים המכריעים. הוא דמות מכריעה בשלבי ההכרעה, למרות הגיל הצעיר שלו”. האורוגוואי הודה כי קבוצתו שילמה ביוקר על טעויות נקודתיות: “שיחקנו טוב, אפילו שווה בשווה במחצית הראשונה, אבל מול שחקנים ברמה כזו אסור לטעות. הם לא סולחים”.

מטורף! צפו בגולאסו המדהים של לאמין ימאל

ובחזרה לבארסה. האנזי פליק אמר על לאמין ימאל: “כולם אהבו את הגול שלו, אבל הדבר החשוב באמת הוא הלחץ שהוא עושה. אני שמח מאוד על השער שלו, אבל גם על העבודה שלו בלי הכדור”. המאמן הוסיף כי במחצית השנייה לאמין ימאל קיבל יותר חופש וידע לנצל זאת בצורה מושלמת, עם “הפעולות הנכונות ברגעים הנכונים”.

פליק: ”זה בדיוק מה שאני רוצה לראות”

פליק הוסיף: "אוביידו לחצה גבוה ולא היינו טובים במחצית הראשונה, אבל במחצית השנייה שיפרנו את הלחץ והאינטנסיביות, וזה בדיוק מה שאני רוצה לראות מהקבוצה”. לדבריו, העומס והנסיעות הרבות השפיעו, אך הקבוצה ידעה להגיב.

לאמין ימאל חוגג עם פרמין לופס (רויטרס)לאמין ימאל חוגג עם פרמין לופס (רויטרס)

המשחק נפתח באמת בדקה ה-52, עם שער של דני אולמו, שפליק סימן כנקודת המפנה: “השער הראשון הגיע אחרי לחץ מצוין של לאמין ימאל, חטיפת כדור ופעולה נכונה. זה היה המפתח”. לאחר מכן הגיע שער של ראפיניה, ולבסוף – הרגע שגנב את ההצגה: וולה אקרובטי מרהיב של לאמין ימאל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
