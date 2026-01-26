באשדוד מרוצים מביטון ואבינו. מחמאות לגורדנה

שביעות רצון במ.ס אשדוד. אחרי רצף הפסדים, החבורה של ניר ביטון ואבי אבינו מתחילה להתייצב והפעם בזכות תיקו נוסף וחשוב מול מוליכת הליגה, בית"ר ירושלים. במועדון ראו את עצמם במחצית בעמדה טובה לנצח, אבל הלחץ של בהקבוצה מהבירה בשילוב הכרטיס האדום של עמנואל אג'יי, גרמו לאנשי הקבוצה להסתפק בנקודה.

במועדון מרוצים מההחלטה ללכת על צמד המאמנים אבינו את ביטון, כשהשחקנים מספרים על אימונים בקצב גבוה ואספות וידאו שיורדות לפרטי פרטים. השניים מבינים שיהיו חייבים להשיג ניצחון בזמן הקרוב, כדי להוציא את הקבוצה מאזור הסכנה.

באשדוד החמיאו לחוליית ההגנה ששמרה על הנקודה, בדגש על צמד הבלמים איברהים דיאקטה וטימותי אוואני והמגנים אבישי כהן וחמודי עאמר, שעשו עבודה טובה. מי שקיבל מחמאות מעל כולם, היה הקפטן רועי גורדנה, שהיה בכל מקום במגרש. "הוא היום הלב של הקבוצה, בלעדיו אנחנו קבוצה אחרת", אמרו שחקנים בקבוצה. מי שגם קיבל שבחים הוא כובש השער, עילאי חג'ג', שהושאל מבית"ר בחלון הנוכחי וכבר כבש גול חשוב שהעניק לקבוצה שלו נקודה יקרה.

שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (שחר גרוס)

מי עוזב ומי יכול להצטרף

יחד עם המחמאות לצוות המקצועי, הטעות היחידה הייתה שעמנואל אג'יי שהורחק לא הוחלף במחצית, לאחר שקיבל כרטיס צהוב יחסית מוקדם ועשה שתי עבירות מסוכנות לפני הירידה להפסקה. ללא קשר לכרטיס האדום, השחקן עשוי לצאת להשאלה ולפנות מקום לזר נוסף. גם ז'אן פלורן באטום עלול לעזוב, לאחר שבקבוצה לא מרוצים מהתנהלותו כבר תקופה ארוכה. באשדוד מתאמן צ'יסאלה הזמבי ובקרוב תתקבל החלטה סופית בעניינו.