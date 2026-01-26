יום שני, 26.01.2026 שעה 09:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

באשדוד מרוצים מביטון ואבינו. מחמאות לגורדנה

בקבוצה מעיר הנמל החמיאו לצמד המאמנים אחרי ה-1:1 עם בית"ר ירושלים: "אימונים בקצב גבוה ואסיפות וידאו שיורדות לפרטים". גם הקפטן קיבל מחמאות

|
שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (רדאד ג'בארה)
שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (רדאד ג'בארה)

שביעות רצון במ.ס אשדוד. אחרי רצף הפסדים, החבורה של ניר ביטון ואבי אבינו מתחילה להתייצב והפעם בזכות תיקו נוסף וחשוב מול מוליכת הליגה, בית"ר ירושלים. במועדון ראו את עצמם במחצית בעמדה טובה לנצח, אבל הלחץ של בהקבוצה מהבירה בשילוב הכרטיס האדום של עמנואל אג'יי, גרמו לאנשי הקבוצה להסתפק בנקודה. 

במועדון מרוצים מההחלטה ללכת על צמד המאמנים אבינו את ביטון, כשהשחקנים מספרים על אימונים בקצב גבוה ואספות וידאו שיורדות לפרטי פרטים. השניים מבינים שיהיו חייבים להשיג ניצחון בזמן הקרוב, כדי להוציא את הקבוצה מאזור הסכנה.

באשדוד החמיאו לחוליית ההגנה ששמרה על הנקודה, בדגש על צמד הבלמים איברהים דיאקטה וטימותי אוואני והמגנים אבישי כהן וחמודי עאמר, שעשו עבודה טובה. מי שקיבל מחמאות מעל כולם, היה הקפטן רועי גורדנה, שהיה בכל מקום במגרש. "הוא היום הלב של הקבוצה, בלעדיו אנחנו קבוצה אחרת", אמרו שחקנים בקבוצה. מי שגם קיבל שבחים הוא כובש השער, עילאי חג'ג', שהושאל מבית"ר בחלון הנוכחי וכבר כבש גול חשוב שהעניק לקבוצה שלו נקודה יקרה.

שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (שחר גרוס)שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (שחר גרוס)

מי עוזב ומי יכול להצטרף

יחד עם המחמאות לצוות המקצועי, הטעות היחידה הייתה שעמנואל אג'יי שהורחק לא הוחלף במחצית, לאחר שקיבל כרטיס צהוב יחסית מוקדם ועשה שתי עבירות מסוכנות לפני הירידה להפסקה. ללא קשר לכרטיס האדום, השחקן עשוי לצאת להשאלה ולפנות מקום לזר נוסף. גם ז'אן פלורן באטום עלול לעזוב, לאחר שבקבוצה לא מרוצים מהתנהלותו כבר תקופה ארוכה. באשדוד מתאמן צ'יסאלה הזמבי ובקרוב תתקבל החלטה סופית בעניינו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */