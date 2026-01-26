יום שני, 26.01.2026 שעה 09:59
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%4848-516244דטרויט פיסטונס
64%4930-529545בוסטון סלטיקס
60%5012-516745ניו יורק ניקס
59%5528-559949טורונטו ראפטורס
55%5503-556247קליבלנד קאבלירס
54%5470-543746שיקגו בולס
53%5159-519745פילדלפיה 76'
52%4865-486342אורלנדו מג'יק
47%5593-551947אטלנטה הוקס
46%5694-567848מיאמי היט
43%5053-489744מילווקי באקס
40%5396-547347שארלוט הורנטס
30%5059-479844ברוקלין נטס
26%5498-509646אינדיאנה פייסרס
23%5231-482643וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%5090-557747אוקלהומה ת'אנדר
68%5422-561147דנבר נאגטס
68%4933-517644סן אנטוניו ספרס
67%4798-509043יוסטון רוקטס
60%4994-515645פיניקס סאנס
58%5437-562748גולדן סטייט ווריורס
55%5460-559047מינסוטה טימברוולבס
53%5210-511045לוס אנג'לס לייקרס
48%4883-489444לוס אנג'לס קליפרס
48%5437-537346פורטלנד בלייזרס
46%5270-524646דאלאס מאבריקס
36%5200-508144ממפיס גריזליס
33%5878-553246יוטה ג'אז
28%5678-523947סקרמנטו קינגס
26%5601-529446ניו אורלינס פליקנס

"כמעט מהלך השנה של דני וולף, אם היה נכנס"

ברשתות התלהבו מניסיון דאנק מרשים של הפורוורד היהודי, שסיים כקלע המוביל של הנטס עם 14 נק' בתבוסה 126:89 לקליפרס. וגם: העבודה בהגנה והמסירות

|
דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

ברוקלין נטס חטפו תבוסה לא פשוטה הבוקר (שני), כשנכנעו 126:89 ללוס אנג’לס קליפרס בחוץ. בן שרף וגם דני וולף שותפו במה שהיה ההפסד החמישי ברציפות של קבוצתם, כשהאחרון אף סיים כקלע המוביל של האורחת עם 14 נקודות, שבעה ריבאונדים וארבעה אסיסטים.

הפורוורד הישראלי זכה ללא מעט מחמאות, כשאחד המהלכים שקיבלו הכי הרבה הד ברשתות, היה חדירה אדירה שלו לתוך הצבע וניסיון דאנק ביד אחת, שלבסוף לא נכנס לו: “דני וולף כמעט עשה את מהלך השנה אם זה היה נכנס”, נכתב בטוויטר.

העבודה בהגנה

וולף זכה ללא מעט מחמאות, גם על מספר מסירות נהדרות שסיפק, אבל בעיקר על העבודה ההגנתית שלו במהלך המשחק, כשהגולשים התלהבו: “הוא היה, במפתיע, טוב מאוד בחלק ההגנתי”. על אחד המהלכים נרשם: “זה חתיכת שמירה טובה של דני וולף”.

בסופו של דבר, כאמור, ההופעה הטובה של הפורוורד היהודי לא הספיקה לברוקלין נטס, שממשיכה להיות בתחתית הטבלה במזרח, עם מאזן שלילי של 32:12.

הוספת תגובה



