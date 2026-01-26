הצוות החדש ברמה"ש: יניב לוזון ומושיקו אסולין

יש מחליף לפיראס מוגרבי על הקווים בהפועל ניר רמת השרון. במועדון הוחלט כי מי שיובילו את הקבוצה שנמצאת בחלק התחתון בליגה א' דרום, הם יניב לוזון (44) ומושיקו אסולין (49) שאימנו עד לאחרונה קבוצות בליגה ב' דרום א', כשיניב יגיע מהפועל הוד השרון ומושיקו מבית"ר כפר סבא. המטרה: להיחלץ מהתחתית הבוערת ואם יתאפשר - להגיע לפלייאוף העליון.

לוזון עוזב את הפועל הוד השרון אחרי כ-10 שנות עבודה במועדון, בו החל לעבוד כמאמן ילדים ב', צמח לנוער ומשם לבוגרים, מאז עונת המשחקים 2018/19. בעונת 2018/19 אימן את קבוצת הנוער של הפועל פתח תקווה. מושיקו אסולין החל לאמן בעונת המשחקים 2024/25 החולפת בבוגרים של בית"ר כפר סבא. העונה, המשיכו הצדדים ההתקשרות, עד שנפרדו ב-22.1.

הפועל ניר רמת השרון (יונתן גינזבורג)

האתגר הראשון של יניב לוזון ומושיקו אסולין על הקווים בהפועל ניר רמת השרון יהיה משחק הבית בשישי הקרוב (30/01) מול מכבי עירוני אשדוד, זאת במסגרת המחזור ה-18 בליגה א' דרום. המשחק יתקיים באצטדיון גרונדמן ברמת השרון, בשעה 13:00. רמת השרון תגיעה להתמודדות מהמקום ה-14, כשלה 17 נקודות ומכבי עירוני אשדוד תגיע מהמקום השמיני, כשלה 23 נקודות.