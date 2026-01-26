רעידת אדמה: 17 עצורים בחשד למכירת משחקים

הכדורגל הישראלי ראה כבר כמה פרשות גדולות לאורך השנים, אבל דבר זה לא היה כבר הרבה זמן. במסגרת אחת מפרשות השחיתות הגדולות שהיו בכדורגל הישראלי, ימ"ר חוף במשטרה עצר לא פחות מ-17 חשודים הקשורים לקבוצה בליגה הלאומית.

כל ה-17 הם שחקנים ובעלי תפקידים שונים פעילים באותה קבוצה. החשדות נגדם חמורים במיוחד: חשד לקניית ומכירת משחקים, למעורבות עם ארגון פשע וגם לפעילות בפלטפורמה של הלבנת הון, כמו גם חשד לחוזים כפולים.

כמו כן, יש למשטרה חשד שאחרי שאותם גורמים גרמו להטיית התוצאה, הם דאגו להמר על בטים. גם זה נבדק בחקירה, במסגרתה עוכבו גם אנשים מוכרים שקשורים לקבוצות אחרות.

מדובר ברעידת אדמה של ממש ואין ספק שעוד ידובר רבות בפרשה שמסעירה את הכדורגל הישראלי כאשר מדובר על 17 דמויות פעילות מאותה קבוצה. עם זאת, יש לציין שמתוך ה-17, יש שבעה חשודים מרכזיים, כך שייתכן שהיתר לא יובאו לביהמ”ש. בסיום החקירה יידעו מי כן יובא להארכת מעצר ומי ישוחרר.

הודעת המשטרה ושיטת הפעולה

הודעת המשטרה: “הבוקר, בתום חודשים של חקירה סמויה בהובלת היחידה המרכזית של מחוז חוף ובליווי צמוד של התאחדות הכדורגל, פשטו עשרות שוטרים על בתיהם של 17 חשודים מאזור גזרת מחוז חוף. הם קשורים לקבוצה בכירה מהליגה הלאומית בכדורגל ועצרו אותם לחקירה במשרדי הימ"ר, בחשד לקנייה ומכירה של משחקים במהלך שלוש השנים האחרונות ובחשד למעורבות של ארגון פשע, שסייע להטיות של תוצאות הקבוצה, באמצעות הזרמות מזומנים לצורכי הלבנות כספים וחשדות של חוזים כפולים לשחקני הקבוצה.

משטרה (עמרי שטיין)

"כאמור, החקירה הסמויה החלה לפני מספר חודשים במשותף עם ההתאחדות לכדורגל לנוכח מספר חשדות שעלו בהקשר להתנהלות קבוצת הכדורגל מהליגה הלאומית. במסגרת החקירה עלו חשדות פליליים לפיו ארגון פשיעה מעורב בפעילותה הניהולית והכלכלית של קבוצת הכדורגל, בין היתר באמצעות הטיות משחקים ע"י מתן שוחד כספי וכן באמצעות הימורים איסורים.

"עפ״י החשד, ארגון הפשע משתמש בקבוצה כפלטפורמה לביצוע עבירות פליליות ובהן חשד להטיית תוצאות, קנייה ומכירה של משחקים לצורך רווחים מהימורים בלתי חוקיים בארץ ובחו"ל. עוד עולה בין החשדות, מעורבות של ארגון פשע בקבוצה ע״י הזרמת כספים לצרכי הלבנתם ואשר התקבלו מפעילות פלילית, הארגון היה מעורב בקנייה ומכירה של המשחקים וחשדות לחוזים כפולים".

במשטרה הוסיפו: “השיטה עפ"י החשד הינה קנייה או מכירה של משחקים ובהתאם לכך, ביצוע עסקאות הימורים אסורים בישראל ובחו"ל על התוצאה הרצויה לאחר הטיית המשחק. לאחר שניתן היה לדעת את תוצאת ההימור, בוצעו ההימורים כשהתוצאה כבר ידועה מראש.

“כך, עפ"י החשד, הועברו כספים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים שהועברו לשם ההטיות וההימורים האסורים. בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה יוחלט בסיומה על המשך בקשת הארכת מעצרם בבית המשפט”.