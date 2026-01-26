יום שני, 26.01.2026 שעה 09:59
כדורגל עולמי  >> צ'מפיונשיפ
צ'מפיונשיפ 25-26
5831-6128קובנטרי1
5529-4629מידלסברו2
5027-4828איפסוויץ'3
5040-4728האל סיטי4
4935-3629מילוול5
4437-4329רקסהאם6
4331-4029בריסטול סיטי7
4333-3928ווטפורד8
4333-3629פרסטון9
4226-3429סטוק סיטי10
4237-3929דרבי קאונטי11
4042-4029ק.פ.ר12
3938-3929בירמינגהאם13
3843-4029לסטר14
3741-4129סאות'המפטון15
3637-3229סוונסי16
3541-3928שפילד יונייטד17
3238-2728צ'רלטון18
3244-3229ווסט ברומיץ'19
3040-3528נוריץ'20
3037-2427פורטסמות' 21
2937-2628בלקבורן22
2736-2728אוקספורד יונייטד23
-756-1828שפילד וונסדיי24

בין הצלות לביקורת: סיכום ההופעה של דניאל פרץ

לצד שבחים שקיבל על הנוכחות והמנהיגות שהפגין ב-1:1 עם פורטסמות', לשוער סאות'המפטון היה חלק בשער שספג והוא לא יצא נקי: "היה יכול לעשות יותר"

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

הדרבי הטעון בין סאות'המפטון לפורטסמות' שהתקיים אתמול (ראשון) הסתיים בתיקו 1:1 שמשאיר את הקדושים עם רגשות מעורבים. התקשרות הבריטית התייחסו לשוער הקבוצה, דניאל פרץ, שרשם הופעה פעילה מאוד תחת הלחץ העצום של הקהל, אך כן היה לו חלק לא מבוטל בשער השוויון.

במחצית הראשונה זכה פרץ למחמאות על הנוכחות שלו ברחבה. באתר ה’דיילי אקו’ המקומי ציינו כי השוער הפגין "נוכחות פיקודית", כשהוא מרבה לצאת לכדורי גובה, לאגרף סכנות ולדרבן את שחקני ההגנה שלו ללא הפסקה. האירוע הבולט שלו בחצי הראשון היה הצלה מרשימה בדקה ה-17, כאשר הדף נגיחה מסוכנת של קולבי בישופ ומנע יתרון מוקדם למארחים.

“היה צריך לעשות יותר כדי למנוע את השער”

גם בפורומים של אוהדי הקבוצה צוין לטובה האופי הלוחמני שלו, במיוחד לאחר שהתעלם בקור רוח מאוהד פורטסמות' שפרץ למגרש כדי להתגרות בו. עם זאת, רגע השוויון בדקה ה-77 העיב על ההופעה הכללית. כדור קרן של פורטסמות' יצר בלבול ברחבת הקדושים, ואבו אדאמס דחק את הכדור פנימה מקרוב.

דניאל פרץ (IMAGO)דניאל פרץ (IMAGO)

ב’דיילי אקו’ העניקו לפרץ את הציון 5 וכתבו כי "הוא היה יכול לעשות יותר כדי למנוע את השער", תוך שהם מדגישים כי מצבים נייחים הפכו ל"עקב האכילס" של סאות'המפטון העונה. באתר האוהדים ‘סיינטס מארצ’ינג’ הוסיפו כי פרץ היה צריך להיות "חזק יותר" תחת הלחץ שהופעל עליו בתוך תיבת החמש ברגע הגורלי.

