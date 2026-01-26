יום שני, 26.01.2026 שעה 09:46
מוסטי ניצח את פריץ, פגולה הדיחה את מדיסון קיז

אליפות אוסטרליה: האיטלקי גבר על האמריקאי 2:6, 5:7 ו-4:6 ויפגוש את ג'וקוביץ' ברבע הגמר. בנשים: אלופת 2025 כבר בחוץ, פגולה תפגוש את אניסימובה

ג'סיקה פגולה (רויטרס)
ג'סיקה פגולה (רויטרס)

אליפות אוסטרליה מגיעה למאני טיים: לורנצוו מוסטי האיטלקי המדורג חמישי בעולם עלה לפנות בוקר (שני) לרבע הגמר אחרי שהדיח את טיילור פריץ (9). בנשים ג’סיקה פגולה הדיחה את מדיסון קיז וגם אמנדה אניסימובה בשלב הבא.

ניצחון חלק למוסטי

האיטלקי רשם את אחד הניצחונות המרשימים בקריירה שלו כשגבר על פריץ בשלוש מערכות חלקות: 2:6, 5:7 ו-4:6. מוסטי הציג טניס נהדר ונראה רענן למרות שרק לפני יומיים שרד מרתון של ארבע וחצי שעות מול תומאש מחאץ’, ולא איפשר לאמריקאי לשבור אפילו פעם אחת.

פריץ שעלה למגרש כשהוא חבוש באזור הצלעות וסבל מקשיים בהגשה הראשונה (רק 42%), לא מצא תשובות ללחץ של האיטלקי. מוסטי שבר בדיוק ברגעים המכריעים - בסוף המערכה השנייה ובתחילת השלישית - כדי לסגור עניין תוך שעתיים וארבע דקות בלבד. הניצחון הזה מעלה את מוסטי לרבע גמר ראשון בקריירה במלבורן, שם מחכה לו נובאק ג'וקוביץ'.

לורנצו מוסטי (רויטרס)לורנצו מוסטי (רויטרס)

האלופה בחוץ

הדרבי האמריקאי בנשים הסתיים בהדחה של האלופה המכהנת, מדיסון קיז (9), שהפסידה לג'סיקה פגולה (6). האחרונה שטרם הפסידה מערכה בטורניר, הציגה משחק נקי וכמעט חסין מטעויות (13 טעויות בלתי מחויבות בלבד מול 28 של קיז). היא השתלטה על הקצב מהפתיחה, עלתה ל-1:4 מהיר במערכה הראשונה ולא הביטה לאחור.

קיז שזכתה באליפות אוסטרליה ב-2025 לאחר ניצחון על ארינה סבלנקה, נראתה לחוצה וביצעה שש שגיאות כפולות, מה שסלל את הדרך של פגולה לרבע גמר רביעי באוסטרליה.

יריבתה הבאה של פגולה תהיה אמנדה אניסימובה (4), שניצחה 6:7 (4) ו-4:6 את וואנג שיניו הסינית (46). האמריקאית נאלצה להזיע מול וואנג, אך בסופו של דבר רשמה את ניצחונה ה-19 ברציפות במשחקי גראנד סלאם (רצף שהחל בעונה שעברה).

אמנדה אניסימובה (רויטרס)אמנדה אניסימובה (רויטרס)

אניסימובה הציגה עוצמות אדירות מהקו האחורי עם 7 אייסים, ולמרות רגעי לחץ במערכה הראשונה שהגיעה לשובר שוויון, היא ידעה להתעלות בנקודות החשובות. וואנג נלחמה והצילה 8 מתוך 10 נקודות שבירה, אך הדיוק של האמריקאית הכריע את הכף.

