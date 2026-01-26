"תהיה צנוע, ילד": אמאד דיאלו עקץ את ארסנל

מנצ’סטר יונייטד עושה קולות של חיים מהעונה הזו, שעד לפני כמה משחקים הייתה נראית אבודה לגמרי. מייקל קארקיק, שהחליף את רובן אמורים שפוטר, הצליח לייצב את הספינה, כשלאחר הניצחון הגדול בדרבי על סיטי, השדים האדומים גברו אתמול (ראשון) 2:3 על המוליכה ארסנל באצטדיון האמירויות ועלו עד למקום הרביעי בטבלת הפרמייר ליג.

החגיגה של אמאד ברשת

בצד המנצח, אמאד דיאלו, ששיחק את מרבית דקות המשחק, החליט לבדר את עצמו ברשתות החברתיות מיד לאחר הסיום. השחקן בחר לעקוץ אוהד ארסנל שחזה לפני המשחק ניצחון 0:4 חלק לתותחנים, וכתב לו: "תהנה, ילד".

כשהאוהד הגיב בביטול ודרש מהשחקן לא להגיב לו יותר, אמאד הכפיל את ההימור והתייחס לסגנון המשחק של החבורה מלונדון: "התקווה היחידה שלכם היא קרנות. תהיה צנוע, ילד".

אמאד דיאלו בפעולה (IMAGO)

השימוש במילה ‘צניעות’ הוא עקיצה ישירה לאוהדי ארסנל, שהשתמשו בביטוי הזה כדי ללעוג לארלינג הולאנד בניצחון שלהם 1:5 על סיטי. ארטטה, שנשאל על חילופי הדברים, ניסה להנמיך להבות: "זה תלוי בשחקנים, אבל הם יודעים את דעתי. צריך להשאיר את מה שקורה על המגרש - על המגרש".

"טעויות שאינן אופייניות לנו"

בצד המקצועי, ארסנל דווקא פתחה טוב והובילה 0:1, אך המשחק השתנה לחלוטין לאחר טעות קשה של מרטין זובימנדי. החזרת כדור רשלנית שלו אפשרה לבריאן אמבומו להשוות, ובהמשך שערים מרשימים ממרחק של פטריק דורגו ומתיאוס קוניה היממו את המארחת.

"בחצי השעה הראשונה היינו דומיננטיים מאוד", אמר מיקל ארטטה המאוכזב בסיום. "שיחקנו באזורים שרצינו, כבשנו והיו לנו שתי הזדמנויות פנטסטיות להבקיע עוד אחד. אחרי זה, פשוט נתנו להם את הגול. הטעות הראשונה הובילה לשנייה. היו שלוש או ארבע טעויות, כאלה שאינן אופייניות לנו, אבל הן חלק מהכדורגל והיום קיבלנו על זה עונש".

מיקל ארטטה (IMAGO)

ארטטה בחר שלא להתלונן על שתי נגיעות יד אפשריות של שחקני יונייטד, אחת של דורגו לפני השער שלו, ואחת של הארי מגווייר ברחבה. "הצלחנו לשנות את האנרגיה עם החילופים וכבשנו את השני, אבל אז קוניה שלח כדור לזווית המושלמת ואיבדנו את כל המומנטום", סיכם המנג'ר, שסירב לבקר את האוהדים שסיפקו קריאות בוז בירידה להפסקה: "אנחנו צריכים לעשות יותר".