יום שני, 26.01.2026 שעה 07:03
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

"אף אחד לא חשב שננצח עד לסיום העונה"

בבית"ר אמרו אחרי ה-1:1 מול אשדוד: "חלק מהתהליך שאנחנו עוברים, היה לחץ". אצילי צפוי להיות כשיר להפועל חיפה, פציעת חוגי לא רצינית. וגם: הרכש

|
ירדן שועה ואביב קליין (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה ואביב קליין (רדאד ג'בארה)

אחרי רצף ניצחונות, בית״ר ירושלים נעצרה ויצאה עם נקודה מול מ.ס אשדוד ב-1:1, נקודה שמשאירה אותה במקום הראשון בטבלת ליגת העל. בבית״ר מודים שהמחצית הראשונה הייתה אחת החלשות של הקבוצה, בטח בעונה הנוכחית, אך יחד עם זאת אומרים: ״לא הפסדנו, אף אחד לא חשב שננצח עד לסיום העונה, הגענו למצבים במחצית השנייה, אבל היה חסר התכלס מול השער, יש גם משחקים כאלה. אנחנו בריצת מרתון וכבר עם הפנים למשחק הבא מול הפועל חיפה".

אין ספק שלאבד את עומר אצילי במשחק מהסוג שהתפתח באשדוד זה לוקסוס גדול עבור בית״ר, אצילי שחקן משמעותי גם מבחינת מספרים וגם מבחינת יכולת הרתעה מול היריבות והחיסרון שלו הורגש. אצילי שסובל מפציעה בשריר הארבע ראשי ככל הנראה יהיה כשיר למשחק הקרוב מול הפועל חיפה בטדי. 

בית״ר במקום הראשון והלחץ לשמור עליו שונה מהלחץ של לרדוף אחריו, כפי שמסבירים בבית וגן: ״המשחק הוא חלק מהתהליך שאנחנו עוברים העונה, היה לחץ לפני המשחק, זה הורגש בדקות הראשונות, ספגנו ונאלצנו לרדוף אחרי אשדוד. זה עוד יותר הוסיף ללחץ, אבל ידענו להבקיע, חזרנו למשחק ולא היינו רחוקים מלהבקיע שער ניצחון".

שחקני בית"ר ירושלים מאוכזבים בסיום (רדאד גשחקני בית"ר ירושלים מאוכזבים בסיום (רדאד ג'בארה)

דור חוגי סיים את המשחק עם כאבים בברך, אבל הוא אמור להתגבר במהרה על הפציעה הזו. ירדן כהן אמר על המשחק: ״ידענו שיהיה משחק קשה ושאשדוד תילחם על החיים שלה, במחצית השנייה היינו יותר טובים והכדור לא נכנס, ממשיכים הלאה. שמח על השער שכבשתי, הייתי שמח עוד יותר אם היינו מנצחים״. 

”לא נוריד את הראש”

ברק יצחקי סיכם: ״לא נכנסו למשחק טוב בחצי השעה הראשונה, לא אהבתי את המחצית הראשונה, אבל כדורגל משחקים 90 דקות. אחרי שאשדוד ספגה את האדום, שכבנו עליה, לפעמים הולך ולפעמים לא. היינו בריצה טובה מאוד, הרצף נעצר וכמו שלא יצאתי מגדרי אחרי ניצחונות, לא נוריד את הראש לקראת המשחק הבא נגד הפועל חיפה. לא יודע אם היינו לחוצים, ספגנו שער שלא היינו צריכים לספוג, אבל הראינו אופי, עלינו למחצית השנייה, הבקענו והיינו צריכים להבקיע עוד, הכדור לא נכנס".

כרגע בבית"ר לא מדברים על חיזוק בחלון העברות, אבל יש עדיין מחשבות על רכש, אולי אפילו בעמדת המגן ימני. גם שחקן לקישור או להתקפה בא בחשבון. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */