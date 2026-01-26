שיי נעלם בהפסד של הת'אנדר, מינסוטה הובסה

הסופה בארה"ב גרמה לביטולם של המשחקים בין ממפיס לדנבר ובין מילווקי לדאלאס, אבל גם כך לא היה משעמם הלילה (בין ראשון לשני) ב-NBA: טורונטו הפתיעה את אוקלהומה סיטי, מינסוטה המשיכה להתרסק, דטרויט חגגה, סן אנטוניו הפסידה ומיאמי ניצחה.

אוקלהומה סיטי - טורונטו 103:101

עמנואל קוויקלי סיפק הופעה גדולה עם 23 נקודות ו-11 ריבאונדים, והוביל את טורונטו לניצחון חוץ יוקרתי על האלופה. הראפטורס רשמו ניצחון רביעי ברציפות, כשאר.ג’יי בארט תורם 14 נקודות וסקוטי בארנס מוסיף דאבל-דאבל של 10 נקודות ו-10 ריבאונדים.

שיי גילג'ס-אלכסנדר הוביל את אוקלהומה סיטי עם 24 נקודות והאריך את רצף משחקי ה-20+ שלו ל-117, אך נעלם ברבע האחרון עם שלוש נקודות בלבד. הת’אנדר שסבלו מחסרונם של ג’יילן וויליאמס ואייזאה הרטנשטיין, פספסו הזדמנות להשוות לקראת הסיום, וקוויקלי סגר עניין מהקו עם שתי קליעות עונשין קריטיות.

מינסוטה - גולדן סטייט 111:85

סטף קרי קלע 26 נקודות, חילק שבעה אסיסטים והוביל את הווריירס לניצחון קל על הטימברוולבס, שרשמו הפסד חמישי רצוף - הרצף השלילי הארוך שלהם מזה יותר משלוש שנים. מוזס מודי הוסיף 19 נקודות וגולדן סטייט התקרבה מרחק משחק וחצי בלבד ממינסוטה במאבק על המקום השביעי במערב.

אנתוני אדוארדס (רויטרס)

אנתוני אדוארדס היה נקודת האור היחידה אצל מינסוטה עם 32 נקודות ו-11 ריבאונדים, אך קבוצתו סיימה עם אחד ממשחקי ההתקפה החלשים שלה בשנים האחרונות. מינסוטה קלעה פחות מ-100 נקודות לראשונה העונה, ונראתה חסרת אנרגיה לאורך רוב שלבי המשחק, במיוחד במחצית השנייה.

דטרויט - סקרמנטו 116:139

קייד קנינגהאם המשיך בכושר המצוין עם 29 נקודות ו-11 אסיסטים, והפיסטונס לא התקשתו להביס את הקינגס בדרך לניצחון חמישי בשישה משחקים. דטרויט שמובילה את המזרח, ברחה ברבע השני ולא הביטה לאחור. ג’יילן דורן תרם 18 נקודות וטוביאס האריס הוסיף 16.

מנגד, מאליק מונק הוביל את הקינגס עם 19 נקודות, בעוד דמאר דרוזן הסתפק ב-16. דומנטאס סאבוניס, שחזר לאחר פציעה ממושכת, קלע 12 נקודות ב-24 דקות, אך לא הצליח למנוע הפסד חמישי רצוף של קבוצתו.

קייד קנינגהאם (רויטרס)

סן אנטוניו – ניו אורלינס 104:95

סאדיק ביי וזאיון וויליאמסון רשמו דאבל-דאבלים של 24 נקודות ו-10 ריבאונדים כל אחד, וניו אורלינס התאוששה מקריסה גדולה בדרך לניצחון חוץ על סן אנטוניו. הפליקנס איבדו יתרון של 20 נקודות, אך סיימו את המשחק בריצת 3:17 מרשימה.

ויקטור וומבניאמה הוביל את הספרס עם 16 נקודות, 16 ריבאונדים וארבע חסימות, אך קבוצתו החטיאה זריקות עונשין קריטיות בדקות ההכרעה. סן אנטוניו שעלתה בהרכב מלא לראשונה מאז סוף דצמבר, כבר עלתה ליתרון 89:93, אך קרסה בדקות הסיום.

ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

פיניקס – מיאמי 111:102

באם אדבאיו קלע 22 נקודות, חיימה חאקס ג’וניור הוסיף 20 וההיט השיגו ניצחון חשוב, בעוד הסאנס נאלצו להסתדר ללא דווין בוקר הפצוע. מיאמי השלימה את מסע משחקי החוץ שלה במאזן 2:3 למרות ערב קליעה חלש מחוץ לקשת.

דילון ברוקס בלט אצל הסאנס עם 26 נקודות, אך פיניקס קלעה רק 37% מהשדה ו-7 מ-35 לשלוש. מיאמי פתחה פער כבר ברבע הראשון, שמרה על יתרון לאורך רוב המשחק וסגרה עניין באמצע הרבע הרביעי בדרך לניצחון משכנע.