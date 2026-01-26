"הדקות לישראלים? תמשיכו לכתוב ולייצר בלגן"

הפועל תל אביב אמנם חזרה לנצח אתמול (ראשון) אחרי ההפסד המשפיל לפרטיזן בלגרד ביורוליג כשגברה על הפועל באר שבע/דימונה, אך גם במקרה הזה הקבוצה נראתה רע, איבדה יתרון בסיום, נגררה להארכה ובסופו של דבר הצליחה לצאת עם 108:112 דרמטי בהיכל מנורה מבטחים, לעיני כ-2,100 אוהדים ביציעים.

במועדון מעידים שהיכולת אפילו לא פושרת בתקופה האחרונה ומגדירים אותה כרעה מאוד: “זה נראה לא טוב בלשון המעטה, אין תירוצים בכל מה שקשור לעייפות או עומס בלוח הזמנים, אסור לנו להיראות ככה. מה שחשוב זה לצבור ניצחונות גם בתקופה כזו, כי בסוף צריך ביתיות ואם נשיג את זה לאורך כל הפלייאוף לא יזכרו את היכולת במשחק ספציפי כזה או אחר”.

הפנים של מחזיקת היורוקאפ כעת לעבר היורוליג, שם היא תנסה לשוב למסלול גם כן במשחק ביתי נגד באיירן מינכן ביום חמישי הקרוב. אלייז’ה ברייאנט סובל מפציעה בשריר האגן וכרגע הוא בספק גדול מאוד לשחק, כאשר ההיעדרות שלו ללא ספק הורגשה בהפסד הכואב נגד פרטיזן בלגרד במחזור האחרון, ועדיין נראה שיש סיכוי נמוך מאוד שישחק נגד הבווארים.

הלך קשה: הפועל ת"א עם 108:112 על ב"ש/דימונה

בחזרה להפועל ב”ש/דימונה. האדומים נהנו מ-27 נקודות של אנטוניו בלייקני במה שהיה המשחק הראשון המצוין שלו מאז פרסום הפרשה, ובהפועל ת”א מקווים שכעת יהיה אפשר לשים הכל מאחור ושימשיך כך. מעבר לזה, תומר גינת ובר טימור אותתו לדימיטריס איטודיס לגבי דקות המשחק ביורוליג, כשרשמו משחק מצוין עם 19 נקודות והסל המכריע מבחינת הפורוורד ו-13 נקודות מבחינת הקפטן.

דימיטריס איטודיס סיכם בסיום: “ברכות לקבוצה, זה נראה שבשני המשחקים האחרונים יש לנו הרבה לקחים, חווינו משחק שבחצי הראשון שלו פתחנו איטי בהתקפה, זה פגע בנו, החטאנו עשר זריקות מהקו, קלענו רע ל-2 וגם ל-3, וב”ש קלעה ב-50% ל-3 אם אני לא טועה. שינינו קצת דברים וברחנו לפער גדול, היינו בפלוס 15 או 16. ב”ש הראתה אופי, לחצה אותנו, גרמה לנו לאיבודים, קלעה שלשות, גררה הארכה. הופתענו ולא נראה שהמסר הגיע מהמשחק נגד פרטיזן, אבל זה לא ככה, כן המסר הגיע אלינו. לקבוצה השנייה היו שבעה ימים להתכונן, לנו לא, אבל אנחנו שמחים שאנחנו במצב הזה”.

איטודיס מחפש פתרונות (ראובן שוורץ)

עוד אמר: “מה שחינאס אמר לנו בסיום כדי לעלות את הביטחון זה עובדה, בשבע הליגות הגדולות, עם קבוצות ביורוליג, יורוקאפ וגם BCL, ומתוך שבע הליגות הללו יש לנו את המאזן הטוב ביותר, בסוף ינואר, זה אומר שיש איכות בקבוצה הזו. הדקות לישראלים? אני שומע את הנרטיב, אפשר להמשיך לשאול את זה, לא תפגעו באף שחקן, אתם יכולים לכתוב ולשאול על הדקות, לייצר בלגן, אין בעיה, תמשיכו לעשות את זה אם זה עושה אתכם שמחים. אני לא קורא תקשורת, אני שומע מה אתם אומרים, לפעמים אומרים לי מה אתם כותבים. אני לא כאן כדי לענות על מה אומרים בתקשורת”.

עוד על התקשורת: “אבא של ים מדר? זו שאלה לים עצמו, אנחנו צריכים להכניס את ים ושחקנים אחרים לרוטציה, זה הגיוני שיש עליות וירידות, בכדורסל אין צד אחד. בצד ההגנתי הוא די טוב, שם לחץ, נלחם בחסימות, חוטף. הוא אמנם לא קולע מדהים, אבל הוא עובד קשה וזה יגיע. לגבי התקשורת, סיפרו לי על שמועות כאלו ואחרות, אנחנו לא יכולים לחיות עם שמועות, אני חי עם המציאות, מה שיקרה יקרה”.

תומר גינת סיכם גם הוא: “ניצחון חשוב מאוד בשבילנו, מן הסתם היינו יכולים לסיים את המשחק מוקדם יותר והיינו צריכים, היו הזדמנויות לזה, ב”ש הצליחה לחזור, איבדנו כדורים, בסופו של דבר ניצחנו וזה מה שחשוב. זה לא היה צריך לקרות, לא נגד פרטיזן ולא נגד ב”ש, היינו צריכים לגמור את המשחק ואני בטוח שנלמד מזה ונשפר את זה, למה זה קרה לא רלוונטי, העיקר שניצחנו. כולנו שחקנים מקצועניים, העבודה שלנו לשחק כדורסל, אני מדבר על עצמי, כל פעם שיקראו את השם שלי אהיה שם לעשות הכי טוב שאני יכול, לא משנה איפה ומתי. לא חושב שזה משפיע עליי, אני מוכן תמיד, שמח שהצלחתי הפעם לעזור לקבוצה לנצח”.

תומר גינת עולה לסל (ראובן שוורץ)

על היכולת של הקבוצה: “במהלך עונה יש תקופות פחות טובות, גם לשחקנים וגם לקבוצה, יכול להיות שאנחנו בתקופה פחות טובה, אבל זה טבעי ונורמלי ואנחנו עובדים קשה, חשוב לציין שאנחנו מנצחים, חוץ מפרטיזן שהיה שם פספוס גדול. אנחנו קבוצה טובה, עובדים הכי קשה שיש, באים לנצח בכל מגרש, לפעמים מתקשים יותר, אבל ג’ורג’ בדיוק אמר לנו בחדר ההלבשה שבשבע הליגות הבכירות באירופה אנחנו עם הכי מעט הפסדים, אז בסופו של דבר יש פה קבוצה טובה מאוד. תמיד אפשר לשפר ולשחק טוב יותר, אבל אנחנו משחקים כדורסל מצוין בסך הכל עד כה”.