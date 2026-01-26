יום שני, 26.01.2026 שעה 07:59
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

הפועל פ"ת במגעים עם בלם שחטאר דונייצק

דייגו ארויו בן ה-20 שנרכש בידי האוקראינים תמורת מיליון אירו עשוי להגיע למלאבסים, הבלם רשם שש הופעות בנבחרת בוליביה. דיארה ינחת בסוף השבוע

דייגו ארויו (IMAGO)
דייגו ארויו (IMAGO)

הפועל פתח תקווה הודיעה בסוף השבוע האחרון על צירופו של הקשר ממאדי דיארה (שינחת בסוף השבוע) כאשר במועדון רוצים כעת לצרף גם בלם, שככל הנראה יהיה זר. ל-ONE נודע לראשונה, כי במועדון מנהלים מגעים עם הבלם הבוליביאני דייגו ארויו, אשר משתייך לשחטאר דונייצק האוקראינית. 

ארויו הוא בלם גבה קומה (1.90) אשר נרכש ע”י האימפריה האוקראינית תמורת מיליון אירו לפני כשנה מבוליבאר, עימה זכה באליפות בוליביה. באמתחתו, שש הופעות בנבחרת הבוגרת של מולדתו, כאשר הופעתו הרשמית האחרונה הייתה באמצע חודש יוני, אז רשם 90 דקות ושמר על שער נקי מול צ׳ילה.

בעברו, שיחק בעיקר במדי הקבוצה הצעירה של שחטאר ורשם הופעה אחת בקבוצה הבוגרת. בנוסף, הוא הושאל לקבוצה הצעירה של באהיה, כשחוזהו מסתיים בעונת 2028/29.

