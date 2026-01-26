יום שני, 26.01.2026 שעה 07:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

בנסון מועדף על פני ברוניניו, סק ישוב לאימונים

האנגולי עשוי להגיע, בלם חיפה ישוב מאליפות אפריקה היישר לאימוני הקבוצה. בכר לא דיבר עם השחקנים אחרי ההפסד לנתניה, דריכות במועדון לקראת טבריה

|
מנואל בנסון (IMAGO)
מנואל בנסון (IMAGO)

במכבי חיפה קרובים מאוד להכרעה מי מבין שני הזרים, הקיצוני מנואל בנסון או הקשר ברוניניו, ינחתו בכרמל ויצטרפו לרכש היחיד עד כה בחלון הנוכחי, סדריק דון. נראה כרגע שעיקר המאמצים וסדר העדיפות הוא להביא את בנסון בטענה שמדובר בשחקן כנף עם פרופיל מאד גבוה וכי הוא התאושש מהפציעות שעבר באכילס וכי מדובר בשחקן מהיר שאמור להשתלב בליגה.

המטרה היא שבנסון השייך לברנלי ומושאל לסוונזי יגיע בהשאלה עם אופציית רכישה. לגבי ברוניניו, נראה שהמצב סבוך יותר. בכל מקרה בחיפה מספרים שאין כל כוונה לרכוש גם את ברוניניו וגם את בנסון אחרי שכבר רכשו את סדריק דון מהפועל ירושלים תמורת מיליון וחצי אירו.

בתוך כך, ברק בכר העדיף אתמול (ראשון) שלא לדבר עם השחקנים במהלך האימון הראשון שנערך אמש לאחר התבוסה למכבי נתניה, אבל ניכר היה שההפסד השפיע על מצב רוחם של השחקנים ואנשי הצוות המקצועי. יחד עם זאת, במכבי חיפה מבינים היטב שלמרות התוצאה המכאיבה הם יכולים לתקן את הרושם כבר במשחק הבית הקרוב בסמי עופר מול עירוני טבריה.

ברוניניו (IMAGO)ברוניניו (IMAGO)

סק חוזר, חזיזה בספק

מדובר במשחק שלפחות על הנייר חיפה צריכה לעבור ללא תקלות ולשם כך בכר יוכל להשתמש בשירותיהם של עבדולאי סק שחוזר היום לארץ ויתאמן מחר אחרי הפוגה ארוכה, ואיתן אזולאי שחזר כמו ג'ורג'ה יובאנוביץ' לאימונים מלאים.

סק יחליף את ליסב עיסאת המוצהב וינון פיינגזיכט יחליף את פייר קורנו המורחק כאשר לגבי דולב חזיזה יש עדיין ספק. במכבי חיפה בודקים את כל האפשרויות שעומדות לפני הקבוצה באשר להמשך דרכו של פדראו שאמור להיות מושאל. נכון לעכשיו הבלם לא חזר להתאמן אחרי היעדרות ארוכה בגלל פציעה.

