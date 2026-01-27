דרישה להפחתת 30 נק': כתב האישום נגד טבריה

כפי שנחשף בתוכנית “שיחת היום” של ONE, תובע ההתאחדות לכדורגל, עו"ד גלעד ברגמן, הגיש היום (שלישי) כתב אישום חמור ביותר נגד עירוני טבריה, ובו האשמות קשות על חוזים כפולים, זיוף מסמכים ותשלומים שלא כדין נגד בעלי הקבוצה, בעלי תפקידים ומספר שחקנים.

בכתב האישום החמור דורשים הפחתה של לפחות 30 נקודות ליגה וקנס כספי שלא יפחת מחצי מיליון ש”ח. בנוסף, הרחקה לצמיתות לאחד מבעלי המועדון, מיקי ביתן, מכל תפקיד בהתאחדות וקנס כספי של 50,000 ש”ח, הרחקה לשנה מכל תפקיד לבעלת התפקיד במועדון, יעל בר, והרחקה לחצי שנה וקנס כספי שלא יפחת מ-20,000 ש”ח לשחקנים ולשחקנים לשעבר אלי בלילתי, והיב חביבאללה, שי קונסטנטין, הארון שאפסו, גיא חדידה ובן והבה. אחד השחקנים המעורבים בפרשה הגיב, שלא לציטוט: "אנחנו לא מעורבים ולא מבינים בכלל מה רוצים מאיתנו".

במועדון הצפוני לא חיכו לכתבי האישום שיוגשו, וכבר שכרו את שירותיו של עו"ד ניר ענבר, המומחה במשפט ספורט, על מנת שייערך לאותם כתבי אישום חמורים ויכין את קו ההגנה של המועדון.

כזכור, בחודש נובמבר חשפנו כאן ב-ONE כי חקירה מקיפה התנהלה בתקופה האחרונה נגד עירוני טבריה, בחשד לביצוע עבירות הנוגעות לזיוף מסמכים ולחתימה על חוזים כפולים עם שחקנים. את החקירה הוביל משרד החקירות הפועל מטעם ההתאחדות, והיא נפתחה תחילה בשקט מאחורי הקלעים, תוך איסוף מידע והצלבת מסמכים. גורמים המכירים את הפרשה מקרוב מגדירים אותה כאחת החמורות שנחשפו בכדורגל הישראלי בשנים האחרונות.

אוהדי עירוני טבריה (סתיו מלך)

קלמנזון: “אין כסף לא רשום, אנחנו לא מטומטמים. בהתאחדות מדליפים לתקשורת”

בצל הפרשה, אחד מבעלי עירוני טבריה, אריה קלמנזון, דיבר לאחרונה ב”שיחת היום” וטען: “גם אם הייתה פה עבירה טכנית, אין שום כסף שלא רשום, אנחנו לא מטומטמים. אין כספים שחורים בעסק שלנו, אין שום דבר שנתן לנו יתרון ספורטיבי. נבחן את כתב האישום, הכותרות יזומות”. בהמשך עוד טען בפני ONE: “לא ייתכן שבהתאחדות מדליפים דברים לתקשורת. ככה לא מנהלים חקירה”.

יגיע להסדר טיעון?

גורמים המעורים בפרטים מעריכים כי הצדדים יחתרו בסופו של דבר להסדר טיעון. התקדים שעומד לנגד עיניהם הוא המקרה של מועדון ספורט קריית ים (כיום בליגה הלאומית), נגדה הוגש בזמנו כתב אישום דומה בגין חוזים כפולים. באותו מקרה, בהתאחדות דרשו תחילה הפחתה דרקונית של 15 נקודות, אך בסיומו של הליך משפטי והסדר טיעון, הופחתו לקבוצה 4 נקודות בפועל ועוד 6 נקודות על תנאי.

אריה קלמנזון (חג'אג' רחאל)

מעירוני טבריה נמסר בתגובה: “מועדון הכדורגל עירוני דורות טבריה קיבל סוף סוף לידיו את כתב האישום המדובר. אנו, יחד עם הצוות המשפטי שלנו, לומדים כעת את פרטיו, ונתייחס ונשיב לטענות בהרחבה במסגרת הדיון בבית הדין. חשוב לנו לשוב ולהבהיר: מיום הקמתו מחדש של המועדון לפני ארבע שנים, עלינו מתחתית ליגה א’ ועד לליגת העל וזאת למרות כל הקשיים של מועדון קטן וללא קשרים בהתאחדות, אך ורק בזכות ערכים של עבודה קשה, יושרה, שקיפות ובנייה מקצועית מלמטה. המועדון יתמודד בבית הדין עם כל הטענות בראש מורם ובביטחון מלא.

“צר לנו שבתקופה האחרונה גורמים אינטרסנטיים, ששמו להם למטרה להחליש אותנו, הפכו את המועדון למטרה להדלפות מגמתיות ויצרו באמצעות התקשורת “משפט שדה”, וזאת עוד הרבה לפני שהתבררו כל העובדות. אנו סמוכים ובטוחים כי בבית הדין האמת תצא לאור, והדברים יקבלו את הפרופורציה הנכונה. אנו מבקשים להדגיש: הצוות המקצועי והשחקנים מנותקים לחלוטין מההליך המנהלי. הפוקוס שלנו נשאר במקום אחד בלבד: על כר הדשא. נמשיך להילחם על כל נקודה ונקודה כדי להבטיח את מקומנו בליגת העל בזכות ולא בחסד. הנקודות שצברנו העונה הושגו במאבקים על המגרש ושם הן יישארו. מכאן ואילך לא תהיה כל התייחסות נוספת לנושא עד לתום ההליך המשפטי”.