כפר סבא ניצחה, אשדוד שמרה על המקום הראשון

מחזור של דרמה, מאבקים צמודים והכרעות בשובר שוויון. בצמרת, כפר סבא נצמדה לאשדוד המובילה אחרי ניצחון חוץ חשוב בקריית אתא, בעוד אשדוד עצמה שמרה על המקום הראשון עם ניצחון על עיילבון. רחובות ממשיכה לטפס ומשיגה עוד ניצחון חשוב שמקרב אותה לצמרת, הפעם מול רמת אביב, בעוד מכבי תל אביב רשמה ניצחון חוץ יקר בנצרת. אבל הדרמה האמיתית התרחשה בחיפה, שם היה שעתיים ושתי דקות של כדורעף מרתק שהסתיימו בניצחון מכבי חיפה שקירב אותה לרעננה שמעליה בטבלה.

מכבי בנות נצרת – מכבי תל אביב 3:1 (25:14, 25:22, 25:16, 22:25)

ניצחון חוץ חשוב מאוד למכבי ת”א, זאת אחרי שליטה וניצחון במערכה הראשונה. השנייה הייתה שוויונית, אבל גם אותה לקחה הקבוצה מהמרכז, המערכה השלישית הייתה שייכת למארחות, אבל מכבי ת”א ידעה לסיים את המשחק עם ניצחון במערכה הרביעית ובמשחק כולו.

הצטיינו במכבי תל אביב: מקלאן עם 21 נקודות וזלוטין עם 19 נקודות

הצטיינו בבנות נצרת: אישיקאווה עם 17 נקודות ווארגס ומרמולגו עם 16 נקודות כל אחת

מכבי אשדוד- מ.ס עיילבון 0:3 (12:25, 19:25, 16:25)

ניצחון משמעותי לאשדוד בבית על עיילבון, ניצחון שהושג בצורה בצורה החלטית ותוך שליטה בשלושת המערכות, אשדוד ממשיכה להוביל כאשר כפר סבא עם אותו מספר נקודות (אבל עם משחק עודף) עיילבון במקום החמישי בטבלה.

מ.ס רמת אביב – מכבי רחובות 3:0 (25:18, 25:21, 30:28)

למרות שהסתיים בשלוש מערכות, התקיים משחק מרתק בתל אביב כאשר אחרי שתי מערכות בשליטת רחובות המערכה השלישית הייתה מותחן של ממש הסתיים בשובר שוויון מאוחר, רחובות מקבלת רוח גבית מהניצחון ונצמדת לחבורת הצמרת בעוד רמת אביב תילחם על כניסה לפלייאוף.

הפועל עירוני קריית אתא – הפועל כפר סבא 3:0 (25:20, 26:14, 25:20)

בקריית אתא התקיים משחק צמוד אבל בסיומו הפועל כפר סבא רושמת ניצחון נוסף ששם אותה במקום השני בטבלה עם אותו מספר נקודות כמו לאשדוד המוליכה (אבל עם משחק עודף), קריית אתא נמצאת במקום התשיעי, על סף הכניסה לפלייאוף.

מכבי חיפה – מ.כ מכבי רעננה 2:3 (27:25, 22:25, 25:19, 15:25, 8:15)

שעתיים ושתי דקות של משחק מרתק הערב בהיכל רוממה בחיפה, משחק שהחל עם מערכה סופר צמודה שהסתיימה רק בשובר שוויון לזכות רעננה, חיפה התעוררה וניצחה במערכה השנייה, אלא שרעננה לא יתרה ולקחה את השלישית, חיפה ניצחה בקלות במערכה הרביעית והמערכה החמישית הייתה אף היא במעמד צד אחד כשחיפה משלימה את הניצחון שמקרה אותה לרעננה שבמקום השישי.

שחקניות מכבי חיפה ומכבי רעננה (דניאל פנסיוק)

הצטיינו במכבי חיפה: ווטינגטון עם 24 נקודות וסוארס עם 19 נקודות.

הצטיינו במ.כ מכבי רעננה: גבודיבסקי עם 15 נקודות ודייב ודנטס עם 14 נקודות כל אחת.

מאמן מכבי חיפה ודים דולגיך: "שתי הקבוצות קרובות מאוד בטבלת הליגה, ושתיהן היו צריכות נקודות. שתי הקבוצות באו להילחם, וזה היה משחק טוב עם הרבה עליות ומורדות עבור שתי הקבוצות. במערכה הרביעית המשחק הפך למשחק של אופי. אני מעריך את המאמץ והלחימה שהיריבים שלנו נתנו לנו היום, ואני ממש גאה בקבוצה שלי שהשיגה את הניצחון החשוב הזה. עכשיו כולנו צריכים לנוח, לעבוד על כל הטעויות שלנו, להתחזק ולהתמקד במשחקים הבאים".