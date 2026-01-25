יום שני, 26.01.2026 שעה 00:09
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
271144-135115מכבי ת"א
251189-128415הפועל ירושלים
241246-133514בני הרצליה
241248-122315הפועל חולון
241079-112914הפועל העמק
211372-129415עירוני קריית אתא
211289-126815עירוני רמת גן
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
201273-119615עירוני נס ציונה
191191-112914מכבי ראשל"צ
181306-117415אליצור נתניה
171209-113914מכבי רעננה
161164-100115הפועל גליל עליון

"העומס לא עוצר בעונה כזאת, צריכים את כולם"

תמיר בלאט דיבר לאחר ה-91:98 של מכבי ת"א על רמת גן: "שמח שאני משחק טוב, העתיד? לא מעוניין לדבר על זה". וגם: מה עומד מאחורי החגיגה המסתורית?

|
תמיר בלאט (רועי כפיר)
תמיר בלאט (רועי כפיר)

לאחר הניצחון של הפועל ת”א על הפועל ב”ש/דימונה מוקדם יותר, מכבי ת”א לא נתנה ליריבתה העירונית לברוח כשגברה הערב (ראשון) 91:98 על עירוני רמת גן במסגרת המחזור ה-15 של ליגת ווינר סל. הצהובים השתוו לאדומים של איטודיס שבפסגה, ועלו למאזן 1:14.

תמיר בלאט דיבר אחרי הניצחון: “אני שמח שאני משחק טוב ועוזר לקבוצה לנצח. רמת גן קבוצה מאוד מאומנת שמשחקת בשיטה מסוימת, זה הקשה עלינו. חצי שני עשינו יותר עצירות וזה מה שהביא לניצחון. זה לא פשוט, העומס לא עוצר בעונה כזאת. מקווה שהפצועים יחזרו כמה שיותר מהר כי אנחנו צריכים את כולם”.

שחקני מכבי תל אביב עם עודד קטש (רועי כפיר)שחקני מכבי תל אביב עם עודד קטש (רועי כפיר)

על עתידו אמר: “לא מעוניין לדבר על זה עכשיו, מעדיף לשחק עכשיו ואדבר על זה אחר כך”. הגארד גם התייחס לחגיגה המיוחדת שעשה: “החגיגה אחרי הסל היא בדיחה שלי ג’ימי (קלארק) ואורן (סהר), ראינו סרטון ואמרנו שנקפוץ על הטרנד ונצטרף”.

