חוזר לכרמל: סילבס מונה למאמן הפועל חיפה

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE: המאמן שב לקדנציה שנייה ויקבל חוזה לעוד עונה אם יצליח להשאיר את הקבוצה בליגה. כץ: "בטוח שיעזור לנו לעמוד במשימה"

חיים סילבס (ראובן שוורץ)
חיים סילבס (ראובן שוורץ)

לאחר פיטוריו של גל אראל, חיים סילבס מונה למאמן החדש של הפועל חיפה. על כך שסילבס בדרך להחליף את אראל אצל האדומים מהכרמל, פורסם לראשונה ב-ONE. המאמן הנכנס יקבל חוזה לעוד עונה ויישאר לשנה וחצי אם יצליח להשאיר את הקבוצה בליגה, וכבר הבוקר מעביר את אימון הבכורה שלו.

הבעלים יואב כץ אמר: "אני שמח שחיים סילבס חוזר למועדון. חיים מאמן מנוסה בליגת העל שהוביל אותנו בעבר להצלחה ואין לי ספק שהוא יעזור לנו לעמוד במשימה".

סילבס למעשה חוזר לקדנציה שנייה אצל הפועל חיפה, אותה אימן בעבר במשך שנתיים, מאפריל 2019 עד לאפריל 2021. בנוסף, עבר בקריירת האימון שלו בהפועל עפולה, הפועל רעננה, עירוני קריית שמונה, בני סכנין, הפועל תל אביב והפועל חדרה.

חיים סילבס (אורן בן חקון)חיים סילבס (אורן בן חקון)

המאמן המפוטר, אראל, סיים את תפקידו לאחר הפסד הקבוצה 1:0 למכבי בני ריינה במסגרת המחזור ה-20 בליגת העל. התוצאה הזו הייתה הקש ששבר את גב הגמל, כשהזעזוע הגיע בתום רצף של שבעה משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות.

המשימה של סילבס

חיים סילבס יצטרך להוציא את הפועל חיפה מהמצב הקשה אליו נקלעה, כשכרגע היא נמצאת במרחק נקודה אחת בלבד מהקו האדום עם 19 נקודות. הצפוניים ספגו 11 הפסדי ליגה העונה, סיימו ארבע פעמים בתוצאות תיקו וניצחו עוד חמישה משחקים.

