יום ראשון, 25.01.2026 שעה 23:17
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5017-4223ארסנל1
4621-4723מנצ'סטר סיטי2
4625-3523אסטון וילה3
3834-4123מנצ'סטר יונייטד4
3725-3923צ'לסי5
3632-3523ליברפול6
3432-3223פולהאם7
3332-3523ברנטפורד8
3329-3223ניוקאסל9
3326-2423סנדרלנד10
3225-2422אברטון11
3031-3323ברייטון12
3043-3823בורנמות'13
2831-3323טוטנהאם14
2828-2423קריסטל פאלאס15
2537-3022לידס16
2534-2323נוטינגהאם פורסט17
2045-2723ווסטהאם18
1544-2523ברנלי19
843-1523וולבס20

"אפקט קאריק, קוניה השתיק את האמירויות"

התקשורת הבריטית התלהבה מהניצחון 2:3 הגדול של יונייטד על ארסנל. מייקל קאריק: "הראנו אופי וחזרנו, זו נקודת פתיחה טובה". וגם: מה אמר על עתידו?

|
מתיאוס קוניה מאושר (רויטרס)
מתיאוס קוניה מאושר (רויטרס)

התקשורת הבריטית התלהבה לאחר ה-2:3 הדרמטי של מנצ'סטר יונייטד, כאשר במוקד עמד שער הניצחון של מתיאוס קוניה בדקה ה-87. ב-'גרדיאן' נכתב כי "הטיל של קוניה השתיק את האמירויות" והנחיל לארסנל הפסד ביתי ראשון העונה. לצד הדרמה על הדשא, ב-'דיילי מייל' הדגישו את השינוי המנטלי תחת המאמן, כשקבעו כי "אפקט קאריק נמשך" וכי התוצאה "פתחה מחדש את המרוץ לאליפות". 

המאמן המנצח מייקל קאריק התראיין בסיום: "הבנו שפתיחת המשחק תיראה ככה, למרות שניסינו להפוך את המומנטום לטובתנו," הודה. "היה שלב שבו התחלנו להניע כדור, השחקנים התחברו על המגרש, הפגינו קור רוח וצברנו ביטחון. דווקא כשהיינו במומנטום חיובי הם כבשו, וזה היה מאכזב. אבל שוב, הראינו אופי וחזרנו”.

המאמן, שנמצא בתפקידו זמן קצר בלבד, שומר על רגליים על הקרקע: "אנחנו רק 10 ימים יחד ואנחנו יודעים שזה לא יהיה מושלם. אי אפשר לצפות לבוא לכאן ולשלוט בכדור ללא הפסקה. זו נקודת פתיחה טובה, אבל אנחנו צריכים להתחיל להוסיף 'שכבות' ליכולת שלנו, וזה מה שננסה לעשות בשבועות הקרובים".

מייקל קאריק (IMAGO)מייקל קאריק (IMAGO)

קאריק העניק קרדיט נרחב לצוות המקצועי ולשחקנים: "הם השקיעו המון. זה נחמד לתת להם הנחיות, אבל הם אלו שצריכים לחיות את זה על המגרש, והם עשו זאת. אפשר לראות את זה גם אצל השחקנים שעלו מהספסל. לחגוג עם האוהדים בסיום היה רגע גדול. הילדים שלי היו בקהל, וזה כשלעצמו היה אמוציונלי. התשוקה וההתרגשות במשחקים כאלה הן פשוט פנטסטיות."

העתיד על הקווים?

כשנשאל האם הוא מעוניין להמשיך בתפקיד המאמן גם בעונה הבאה, בחר קאריק להישאר עמום: "אני נהנה מזה, זו עמדה פנטסטית להיות בה. לגבי מה שיקרה הלאה, אני לא מתכוון לענות על זה בכל שבוע. אני פשוט אמשיך לעשות את המקסימום שאני יכול".

