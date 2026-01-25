מהליגה הגרמנית: אמיר סהיטי מועמד למכבי ת"א

מכבי תל אביב עדיין לא עשתה שום מהלך בחלון ההעברות של ינואר אך ל-ONE נודע כי אחד המועמדים הבולטים לחיזוק הקבוצה הוא שחקן הכנף הימני, אמיר סהיטי, ששייך להמבורג מהליגה הגרמנית הבכירה.

סהיטי ממעט לקבל דקות משחק העונה. סהיטי בן ה-27 עשוי לקבל אישור לעזוב את המבורג בהשאלה עם אפשרות רכישה והצהובים, שמחפשים חלוץ ושחקן לכנף ימין, בוחנים את אפשרות צירופו בהקדם.

הקיצוני הגיע להמבורג בעונה שעברה בהעברה של 1.2 מיליון אירו ועזר לקבוצה לעלות ליגה, אם כי לא הצטיין במיוחד. לפני המעבר להמבורג, כיכב בהיידוק ספליט הקרואטית ובעונה בסיומה נמכר רשם 6 שערים ו-8 בישולים במדי קבוצתו.

אמיר סהיטי ודניאל פרץ יחד בהמבורג (IMAGO)

הניסיון בנבחרת קוסובו, והסיכון שמכבי ת”א צריכה לבחון

הוא נולד ביוגוסלביה לשעבר ומחזיק באזרחות קוסוברית ואף רשם 7 הופעות במדי נבחרת קוסובו, אחרי שבצעירותו שיחק בנבחרת אלבניה עד גיל 21. להיידוק ספליט הגיע בגיל צעיר דרך רבוטניצ'קי הצפון מקדונית, ובעצם מ-2018 ועד 2024 היה שייך לקבוצה הקרואטית.

העונה סהיטי שותף רק ב-4 משחקים של המבורג, 2 בליגה ו-2 בגביע, לא כבש ולא בישל, לכן העברה של השאלה עם אפשרות רכישה היא ההגיונית ביותר במקרה שלו. השאלה הגדולה היא האם מכבי ת"א כשתסיים לבחון ולהעריך את יכולותיו תהיה סבורה שזהו סיכון שכדאי לקחת, ובעצם להביא שחקן זר שאמור לתת תחרות לאושר דוידה.