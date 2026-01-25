צפו: מארב המשטרה לאוהד שהסליק פירוטכניקה

מאחורי חור בקיר בשירותים באצטדיון בלומפילד הסתתרו שמונה רימוני עשן ו-17 אבוקות. הן לא הגיעו לשם כמובן במקרה ובמשטרה עלו על כך כבר יום לפני הדרבי התל אביב בין מכבי להפועל לפני שבוע בגביע, אבל חיכו, בשקט. זו הייתה אסטרטגיה מכוונת כדי לשים את היד על האוהד שהכניס את פירוטכניקה לתוך הקיר.

כעת, התיעוד הדרמטי מאותו אירוע נחשף, ובו רואים איך המשטרה תפסה את אותו אוהד מכבי ת”א שהגיע לשירותים בבלומפילד כדי לשלוף מהקיר את מה שהסליק שם לפני זה.

צפו בתיעוד:

המארב של המשטרה בבלומפילד

כזכור, במשטרה החליטו להכין מארב לאותו אוהד, ליאם דניאל רביבו בן ה-18, נגדו הוגש הבוקר כתב אישום על הברחת הפירוטכניקה. היא התגלתה במהלך סיור מוקדם של המשטרה בבלומפילד והוחלט לחכות שהאוהד יגיע לסליק כדי לתפוס אותו על חם.