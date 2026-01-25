אוהד בית"ר עם עשרות חזיזים בגבס שעל רגלו נעצר

המשחק בין מ.ס אשדוד לבית”ר ירושלים יצר רעש עוד לפני שריקת הפתיחה, כאשר הנושא המרכזי היה איפה ההתמודדות תשוחק כאשר בסופו של דבר אצטדיון הי”א אושר.

בתוך כך, אוהד שהגיע עם גבס וקביים לאצטדיון של הדרומיים, עורר את חשדם של כוחות המשטרה ועוכב לתחנה בחשד כי הוא מחזיק אמצעים פירוטכניים. במשטרת ישראל מסרו שהחשוד, אוהד בית"ר, נעצר במקום. לאחר ספירה, האוהד החזיק כ-33 חזיזים.

הגבס דרכו האוהד החביא את האמצעים הפירוטכניים (משטרת ישראל)

האמצעים הפירוטכניים שנתפסו (משטרת ישראל)

לאחר הניצחון 2:3 של הפועל ב”ש על עירוני ק”ש, בבית”ר ירושלים יודעים שהם חייבים להשיג ניצחון כדי לחזור לפסגה. הקבותצה מהבירה נמצאת במומנטום נהדר, כשהיא סופרת שמונה ניצחונות רצופים בכל המסגרות.