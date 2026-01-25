יום ראשון, 25.01.2026 שעה 22:27
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
251053-125314מכבי ת"א
251189-128415הפועל ירושלים
241246-133514בני הרצליה
241248-122315הפועל חולון
241079-112914הפועל העמק
211372-129415עירוני קריית אתא
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
201191-117714עירוני רמת גן
201273-119615עירוני נס ציונה
191191-112914מכבי ראשל"צ
181306-117415אליצור נתניה
171209-113914מכבי רעננה
161164-100115הפועל גליל עליון

"יש לנו 'מחלה' של להפוך משחקים למעניינים"

איטודיס דיבר לאחר ה-108:112 הדרמטי של הפועל ת"א על ב"ש: "מצאנו את הדרך לנצח למרות שהפכנו את זה לקשה". גינת: "לא היינו צריכים להגיע למצב הזה"

|
דימיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)
דימיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)

זה לא הלך קל להפועל תל אביב, אבל בסופו של דבר האדומים הצליחו להשיג עוד ניצחון בליגת ווינר סל, כשגברו 108:112 על הפועל ב”ש/דימונה במסגרת המחזור ה-15. החבורה של איטודיס הצליחה להתאושש מההפסד הכואב לפרטיזן בלגרד ביורוליג והיא חזרה למקום הראשון בטבלה, כשהיא במאזן נהדר של 1:14. 

מאמן האדומים, דימטריס איטודיס, התראיין בסיום: “ברכות לקבוצה. נראה שיש לנו סוג של ‘מחלה’ שאנחנו רוצים לוותר על הפרש ולהפוך את המשחק מעניין. אנחנו חייבים לקחת את הניצחונות האלה, הקבוצה השנייה הייתה טובה מאוד. אנחנו לא היינו שם בהגנה, אבל אנחנו אותה קבוצה שחזרה במחצית השנייה והופענו טוב.

“סך הכל מצאנו את הדרך לחזור ולנצח, למרות שעשינו את זה קשה. אני לא חושש מזה, אבל זה כן מעסיק אותי. אנחנו כבר בסוף ינואר והפועל ת”א היא בין 7 הקבוצות הכי טובות מבחינה התקפית, זה לא רק מזל, השחקנים שלנו עושים משהו. חודש ינואר ואמצע פברואר תמיד קשוח, עם כל העומס והלו”ז”.

אנטוניו בלייקני מרוצה (ראובן שוורץ)אנטוניו בלייקני מרוצה (ראובן שוורץ)

המאמן המשיך: “אני סומך על הקבוצה, יש לנו שחקנים שעובדים קשה מאוד והם ממשיכים להאמין במטרה, נראה בסוף השנה מה יהיה מהעונה שלנו”. על המשחק הטוב של תומר גינת אמר: “הוא היה מעולה, הייתה סיטואציה שעזרה לו לשחק. מצאנו דרך לעשות בעזרתו מיס מאצ’ים. הדבר היחידי שהיה חסר איתו זה הרגיעה אחרי היתרון דו ספרתי שלנו, אנחנו נעבוד על זה. אנחנו חייבים גם להשתפר בזריקות העונשין שלנו”.

גם תומר גינת דיבר לאחר הניצחון הדרמטי: “קודם כל לא היינו צריכים להגיע למצב הזה בכלל, היינו במצב לנצח וחבל שנתנו לזה לברוח. פעם שנייה בשלושה ימים שזה קורה לנו, אבל העיקר שניצחנו. אני חושב שזה צירוף מקרים, אנחנו צריכים לדעת לגמור את המשחקים. נדבר על זה, נשתפר והכי חשוב זה לנצח”. 

שחקני הפועל תל אביב בטירוף (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב בטירוף (ראובן שוורץ)

על התקופה הפחות טובה שעוברת על הקבוצה אמר: “יכול להיות שאנחנו משחקים קצת פחות טוב, אבל זה דברים שקורים במהלך העונה. הכי חשוב שהקבוצה מנצחת, צריכים להשתפר תוך כדי תנועה”. גינת דיבר גם על מצב הישראלים בקבוצה: “אני חושב שאנחנו שחקנים מקצועיים והעבודה שלנו זה לשחק כדורסל, אני תמיד רוצה לשחק בכל משחק.

“זאת הסיטואציה, אנחנו מבינים את זה ומקווה שנצליח לשנות את זה. כמו כל משחק באתי לעשות הכי טוב שאני יכול. עופר דיבר איתנו, היה לו חשוב לשמוע אותנו. היכולת שלנו בזירה המקומית תשפיע על תוצאות העונה ככה שנחנו מרגישים שזה עלינו”.

המאמן המפסיד, רמי הדר, אמר בסיום: “אני חושב ששיחקנו טוב מאוד, בעיקר בצד ההתקפי. היכולת שלנו לחזור מההפרש הגדול ולכפות הארכה משמחת אותי מאוד. סף השבירה שלנו גבוה. מצד שני הפסדנו את המשחק אחרי שהיינו שם, היה לנו את המשחק ביד אבל זה דרכו של עולם ואנחנו ממשיכים הלאה”.

רמי הדר (מרטין גוטדאמק)רמי הדר (מרטין גוטדאמק)

על האם ההפסד של הפועל ת”א לפרטיזן השפיע על המשחק: “אני חושב שבגדול זה משפיע. חלק גדול מהמשחק מתרחש בראש של האנשים, שחקנים מאמינים, שופטים. ניצלנו את זה לטובתנו היום. יכולנו לעשות דברים יותר טוב, אבל אתם צריכים להיות ראליסטים ממה שראיתם היום ולכבד אותנו יותר”.

