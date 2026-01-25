"יש לנו 'מחלה' של להפוך משחקים למעניינים"

זה לא הלך קל להפועל תל אביב, אבל בסופו של דבר האדומים הצליחו להשיג עוד ניצחון בליגת ווינר סל, כשגברו 108:112 על הפועל ב”ש/דימונה במסגרת המחזור ה-15. החבורה של איטודיס הצליחה להתאושש מההפסד הכואב לפרטיזן בלגרד ביורוליג והיא חזרה למקום הראשון בטבלה, כשהיא במאזן נהדר של 1:14.

מאמן האדומים, דימטריס איטודיס, התראיין בסיום: “ברכות לקבוצה. נראה שיש לנו סוג של ‘מחלה’ שאנחנו רוצים לוותר על הפרש ולהפוך את המשחק מעניין. אנחנו חייבים לקחת את הניצחונות האלה, הקבוצה השנייה הייתה טובה מאוד. אנחנו לא היינו שם בהגנה, אבל אנחנו אותה קבוצה שחזרה במחצית השנייה והופענו טוב.

“סך הכל מצאנו את הדרך לחזור ולנצח, למרות שעשינו את זה קשה. אני לא חושש מזה, אבל זה כן מעסיק אותי. אנחנו כבר בסוף ינואר והפועל ת”א היא בין 7 הקבוצות הכי טובות מבחינה התקפית, זה לא רק מזל, השחקנים שלנו עושים משהו. חודש ינואר ואמצע פברואר תמיד קשוח, עם כל העומס והלו”ז”.

אנטוניו בלייקני מרוצה (ראובן שוורץ)

המאמן המשיך: “אני סומך על הקבוצה, יש לנו שחקנים שעובדים קשה מאוד והם ממשיכים להאמין במטרה, נראה בסוף השנה מה יהיה מהעונה שלנו”. על המשחק הטוב של תומר גינת אמר: “הוא היה מעולה, הייתה סיטואציה שעזרה לו לשחק. מצאנו דרך לעשות בעזרתו מיס מאצ’ים. הדבר היחידי שהיה חסר איתו זה הרגיעה אחרי היתרון דו ספרתי שלנו, אנחנו נעבוד על זה. אנחנו חייבים גם להשתפר בזריקות העונשין שלנו”.

גם תומר גינת דיבר לאחר הניצחון הדרמטי: “קודם כל לא היינו צריכים להגיע למצב הזה בכלל, היינו במצב לנצח וחבל שנתנו לזה לברוח. פעם שנייה בשלושה ימים שזה קורה לנו, אבל העיקר שניצחנו. אני חושב שזה צירוף מקרים, אנחנו צריכים לדעת לגמור את המשחקים. נדבר על זה, נשתפר והכי חשוב זה לנצח”.

על התקופה הפחות טובה שעוברת על הקבוצה אמר: “יכול להיות שאנחנו משחקים קצת פחות טוב, אבל זה דברים שקורים במהלך העונה. הכי חשוב שהקבוצה מנצחת, צריכים להשתפר תוך כדי תנועה”. גינת דיבר גם על מצב הישראלים בקבוצה: “אני חושב שאנחנו שחקנים מקצועיים והעבודה שלנו זה לשחק כדורסל, אני תמיד רוצה לשחק בכל משחק.

שחקני הפועל תל אביב בטירוף (ראובן שוורץ)

“זאת הסיטואציה, אנחנו מבינים את זה ומקווה שנצליח לשנות את זה. כמו כל משחק באתי לעשות הכי טוב שאני יכול. עופר דיבר איתנו, היה לו חשוב לשמוע אותנו. היכולת שלנו בזירה המקומית תשפיע על תוצאות העונה ככה שנחנו מרגישים שזה עלינו”.