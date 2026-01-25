יום ראשון, 25.01.2026 שעה 20:46
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5222-5721ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4417-3821אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3425-2521אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2525-2421אוססונה8
2429-2921אלצ'ה9
2428-2620ריאל סוסיאדד10
2433-2821סביליה11
2430-2021אתלטיק בילבאו12
2434-2020ג'ירונה13
2333-2221ולנסיה14
2228-1721ראיו וייקאנו15
2133-2421מיורקה16
2126-1520חטאפה17
1925-1620אלאבס18
1734-2420לבאנטה19
1334-1121אוביידו20

"ללא פדרי קצב ושטף המשחק של ברצלונה שונה"

בתקשורת הספרדית ביקרו את המחצית הראשונה של הקטלונים בניצחון 0:3: "נאלצו לחכות לטעות כדי להיכנס למשחק", והתמוגגו מלאמין: "שער שייזכר לזמן רב"

|
פרנקי דה יונג עם הכדור (IMAGO)
פרנקי דה יונג עם הכדור (IMAGO)

ברצלונה רשמה את ניצחונה ה-13 מ-14 המשחקים האחרונים בכל המסגרות הערב (ראשון) כשניצחה 0:3 את אוביידו, הקטלונים הצליחו להתאושש מההפסד לריאל סוסיאדד במחזור שעבר, עם שער של דני אולמו, צ’יפ גדול של ראפיניה ומספרת אדירה של לאמין ימאל.

“בארסה נאלצה לחכות לטעות של יריבתה כדי להכריע את המשחק ולסיים את היום בראשות הטבלה”. כתבו ב”מארקה” עם רמיזה קלה למחצית הראשונה החלשה של הקבוצה של פליק, שרשמה את הבעיטה הראשונה למסגרת רק בתוספת הזמן.

“משחק מכובד של החבורה של אלמאדה, אך שתי טעויות הגנתיות קריטיות עלו להם במשחק”, האתר הספרדי פרגן גם לנועלת הטבלה שנראתה טוב עד לשער הראשון של המארחת, שנבע מאיבוד כדור של הגנת האורחת. “כעת הבלאוגרנה יכולים להתמקד במשחק החשוב מול קופנהאגן בליגת האלופות, בניסיון להבטיח את מקומם בין 8 הראשונות של המפעל”, הוסיפו.

ברד של כוכבים: בארסה גברה 0:3 על אוביידו

“זה היה משחק מלכודת. בארסה התחילה את המשחק מהמקום השני והייתה חייבת ניצחון כדי לחזור לפסגה, ואוביידו לא התנהגה כמו קבוצת תחתית טיפוסית, היא יצאה באומץ והייתה נחושה לאתגר את משחק החזקת הכדור של המארחת, משהו שנראה בלתי אפשרי.

“פליק נאלץ להתמודד ללא פדרי, וכך גם במשחקים הקרובים, ועשה מספר התאמות, כשקסאדו כיסה את מקומו, אך קצב ושטף המשחק היה שונה לגמרי, ברצלונה התקשתה להתגבר על הלחץ של אוביידו ולסכן את שערה, האוהדים נהיו מתוסכלים יותר ויותר, במחצית השנייה המארחת הגבירה את הלחץ וזה השתלם עם השער של אולמו ששינה את המשחק, וממנו לאורחים כבר היה קשה מאוד לחזור”, המשיכו בעיתון הספרדי.

לאמין ימאל חוגג (IMAGO)לאמין ימאל חוגג (IMAGO)

“השער של לאמין יישאר בזיכרון עוד זמן רב”

בתקשורת הספרדית היללו את הכוכב הצעיר שכבש שער במספרת שקבע את תוצאת המשחק: “מספר 10 ידוע בכדרורים ובבישולים הבלתי אפשריים שלו אבל הערב הוא חתם הופעה מצויינת עם שער שייזכר עוד זמן רב, הוא ממשיך להצטיין ולהוסיף אלמנטים נוספים למשחק שלו”, כשהוחלף בדקה ה-79 ירד לספסל לקול תשואות האוהדים שגם בצל סופת הברד הודו לכוכב הצעיר שלהם.

