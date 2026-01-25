נס ציונה ניצחה בדרבי האזורי הכתום בילדים ב'

שבת שמחה לקבוצת ילדים ב' של סקציה נס ציונה, שאחרי שישה משחקים ללא ניצחון ואחרי שספגה שני הפסדים בהפרשי שערים גבוהים, הצליחה אתמול (שבת) להתעלות ולזכות בניצחון 0:3 ביתי במשחק מול הפועל ראשל"צ, שכמו נס ציונה קיוותה לזכות גם היא בניצחון רביעי העונה.

בדקה ה-10 נס ציונה כבשה שער ראשון במשחק: שגיא ששון השתלט על כדור כ-16 מטרים מהשער, בעט בנגיעה כדור בחצי גובה לפינה השמאלית וקבע יתרון 0:1 לזכות נס ציונה. בדקה ה-20 שוב שגיא ששון חתום על שער מרהיב, הפעם ששון היתל בהגנת ראשל"צ בפינת הרחבה ושלח כדור מסובב לפינה הימנית, השלים צמד, שהכפיל את יתרון קבוצתו ל-0:2.

בדקה ה-31 משחק הלחץ של הסקציה בראשות איתי רוזנצוייג וליאו שושנה, שהיו דומיננטיים במרכז המגרש, הניב פרי וגרם לבלבול בהגנת האורחת. גם הפעם היה במקום הנכון שגיא ששון, שבעט מהרחבה לרשת והשלים שלושער במחצית הראשונה, שהסתיימה ביתרון 0:3 לזכות נס ציונה.

נס ציונה ילדים ב (באדיבות המועדון)

במחצית השניה ניסתה האורחת לחזור למשחק אך נתקלה ביריבה נחושה, שהקשתה עליה ביצירת מצב הבקעה. מנגד, בדקה ה-60 מבצע אישי נהדר של איתי רוזנצוייג הסתיים בבעיטה אדירה שפגשה את המשקוף ובכך נמנע כיבוש שער רביעי לטובת המקומיים. התוצאה בסיום - ניצחון 0:3 לזכות נס ציונה.

“שמרנו על עקרונות המשחק שלנו בכל חלקי המגרש”

ניר זרפיאן, מאמן נס ציונה, סיכם: "עשינו היום את המשחק הכי טוב שלנו העונה. לא סתם זה התבטא בתוצאה הזו, שיכולנו גם להגדיל אותה. אני שמח בשביל הילדים, שעובדים קשה באימונים והיום שמרו על העקרונות משחק שלנו בכל חלקי המגרש. אני שמח גם בשביל המועדון שלנו, שנותן מעטפת שמוכיחה את עצמה העונה. נמשיך לעבוד קשה, לא נעצור, כי עבודה קשה ויסודית מביאה תוצאות בסופו של דבר".

במחזור הקרוב לשתי הקבוצות מצפה משחק מול קבוצה דרומית: סקציה נס ציונה תדרים ותתארח אצל מ.ס אשדוד, בעוד שהפועל ראשון לציון תארח את הפועל באר שבע.