אחרי שני הפסדים: הנוער של מכבי פ"ת שב לנצח

המחזור ה-19 במשחקי הפלייאוף העליון של ליגת העל לנוער ננעל הערב (ראשון), במשחק שבו אירחה הקבוצה המאכזבת של העונה, מכבי פתח תקווה, את הפועל באר שבע, הפתעת העונה המודרכת על ידי ניר דנון, שהתייצבה למשחק כשהיא מדורגת במקום הרביעי ויודעת שניצחון יצמיד אותה עם מספר נקודות זהה לזה של סגנית המוליכה, מכבי תל אביב, שניצחה אתמול (שבת) 1:3 במשחק הדרבי את הפועל ת"א - שכעת מקדימה את המקום השני בארבע נקודות. מכבי פ"ת ידעה שכל תוצאה מלבד הפסד תעלה אותה בטבלה מעל היריבה העירונית, הפועל, שהייתה עם מספר נקודות זהה לשלה.

לפני המשחק התבשרו הקבוצות על זהות היריבה שייפגשו בשלב שמינית גמר גביע המדינה. כל אחת מהקבוצות תארח בביתה קבוצות "צו פיוס" מתחתית טבלת לאומית דרום: הפועל באר שבע תארח את בית"ר נורדיה ירושלים - שמדורגת במקום ה-12 בטבלה, בעוד שמחזיקת הגביע - מכבי פ"ת, תארח את נועלת הטבלה - מכבי יבנה.

אחרי כשעה שבה יוזמות התקפיות של שתי הקבוצות לא הניבו שערים, נפסקה בעיטה חופשית להפועל באר שבע, כ-23 מטרים אלכסונית משערה של מכבי פ"ת. ניב וקנין (2007), הכובש המצטיין של האורחת, סובב את הכדור ברגלו השמאלית לפינה הקרובה של שערה של מכבי פ"ת וקבע יתרון 0:1 לקבוצה מהדרום. שער מספר 11 העונה לניב וקנין, שעלה לראשות טבלת מלך שערי קבוצתו עם 14 שערים בכל המסגרות.

ניב וקנין כובש בנוער של הפועל באר שבע (באדיבות המועדון)

בדקה ה-70 החל מבצע "שניים בחמש" מתוצרת ליאם אלוק (2006), שחקן ההתקפה של מכבי פ"ת. זה החל בקרן קצרה, שהסתיימה בניסיון הגבהה מדוד מזווית אלכסונית בקצה הרחבה מרגלו של אלוק למרכז הרחבה, אך הכדור עשה דרכו לרשת וקבע שוויון 1:1.

בדקה ה-74 פסק שופט המשחק אורי עזרא לבעיטת פנדל, בטענה של עבירה שנעשתה על ליאם אלוק, שהמשיך לנקודה הלבנה ובעט בצורה מדויקת את בעיטת הפנדל. אלוק השלים צמד, חולל מהפך ובשערו ה-12 בכל המסגרות, סלל מלך שערי מכבי פ"ת את דרכה של קבוצתו לניצחון 1:2, שמציב אותה במרחק של 10 נקודות מפסגת הטבלה.

ליאם אלוק סיכם את המשחק: "ניצחון מרגש של קבוצה מחוברת, עם מאמן מוביל וצוות אימון מצוין, תחושה מטורפת. היום חווינו רגע ספורטיבי יוצא דופן – ניצחון שמראה כמה כוח יש בעבודה משותפת, בתשוקה ובאמונה. כל מחצית הציבה אתגר בפני עצמו: במחצית הראשונה התמודדנו עם לחץ והיינו צריכים להתארגן מחדש. למחצית השנייה יצאנו חדים יותר, מרוכזים ומאוחדים – וזה הביא אותנו לניצחון. המטרה שלנו כשחקני קבוצה הייתה ברורה – לשחק חכם, להרים אחד את השני ולתת את הלב עד הסוף. זה בדיוק מה שקרה. כל השחקנים הביאו אנרגיה, השקעה ומסירות, והקבוצה כאחד הראתה חוסן, סבלנות ורצון לנצח".

ליאם אלוק מאושר (אורן בן חקון)

אלוק נתן קרדיט גדול למאמנו, תמיר לוזון: "היכולת שלו לקרוא את המשחק, להוביל אותנו, לשמור על רוח לחימה ולתת מוטיבציה – אלו שהפכו את המשחק הזה לניצחון שלנו. הפרגון מגיע לו ולצוות המקצועי המדהים שלנו במלוא העוצמה".

אלוק שיתף בתחושותיו האישיות: "התחושה האישית? אדירה. שמח להיות חלק מקבוצה כזו, להרגיש את אחדות הצוות ואת התמיכה ההדדית, זו תחושה שלא ניתנת לתיאור – תחושת גאווה, סיפוק ואמונה בדרך שלנו. תודה לבורא עולם על הזכות, תודה למשפחה שלי על התמיכה האינסופית, ותודה לכל הסובבים אותי – על הזכות להיות חלק מהקבוצה הזו, לחוות רגעים כאלה ולהרגיש חלק ממשהו גדול באמת".

אחרי שני ההפסדים במשחקים מול מכבי ת"א (4:3) ומכבי חיפה (3:1) ולאחר הניצחון על הפועל באר שבע, ליאם אלוק מסמן את הקו שבו קבוצתו צריכה לאמץ עד לסיום העונה: "עלינו להמשיך להיות מאוחדים, לגלות את אותו האופי, להשתפר משחק אחרי משחק, לשאוף להוציא את המקסימום בכל מפגש על המגרש. כל ניצחון, כל מאמץ, כל תרגול – זה הבסיס להצלחה שלנו לאורך העונה".