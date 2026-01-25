"מחפש להשתפר, לעולם לא אגיד שאני במיטבי"

זה לא הלך לה קל מול נועלת הטבלה, זה היה אפילו מעט קשה, כאשר המחצית הראשונה הסתיימה ללא שערים כלל, אך ברצלונה השיגה את מטרתה הערב (ראשון), ניצחה 0:3 את אוביידו וחזרה לפסגת הטבלה.

“ידענו שזה יהיה קשה. היא קבוצה שלוחצת אותך ומנסה לשחק”, פתח ראפיניה והמשיך: “אני חושב שלא היינו במיטבנו במחצית הראשונה, אבל בחצי השני הצלחנו להבקיע את השערים וזה הדבר הכי חשוב, זה מה שחיפשנו. השער של לאמין ימאל? היינו המומים ממנו”.

הברזילאי נשאל כמות השערים שכבש עד כה העונה וההבדלים: “מתוך 13 משחקים, כבשתי שמונה שערים. אתם חושבים שמשהו השתנה מאז העונה שעברה? אתם אלה שיכולים לצפות במשחקים. אני חושב שאני עושה את אותו הדבר כמו בעונה שעברה. אני תמיד מחפש להשתפר, להתפתח, אני אף פעם לא אגיד לך שאני במיטבי”.

ברד של כוכבים: בארסה גברה 0:3 על אוביידו

התגובות של פאו קוברסי ומארק קסאדו

פאו קוברסי: “אני חושב שהשארנו רושם טוב, וזה הדבר החשוב. בחצי הראשון היה חסר לנו קצב ולא היינו מעורבים יותר בהתקפה, בחצי השני היו יותר מצבים והפכנו את המשחק בזכות לחץ טוב. המאמן? אני מרוצה ממנו, אני מנסה לתת את כל כולו ולזכות באמון שלו המלא.

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

“כל ההגנה מוכשרת בצורה יוצאת דופן, אז אני חושב שהוא יכול לעשות רוטציה בסגל וזה יכול לעבוד טוב בשבילו. השער של לאמין? היה יפה מאוד”. מארק קסאדו אמר: “אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות כדי לזכות בליגה, התגעגענו לשחק עם האוהדים. אוביידו לחצה היטב, הייתה חסרה לנו אגרסיביות בשליש האחרון”.