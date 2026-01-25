יום ראשון, 25.01.2026 שעה 20:46
ליגה ספרדית 25-26
5222-5721ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4417-3821אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3425-2521אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2525-2421אוססונה8
2429-2921אלצ'ה9
2428-2620ריאל סוסיאדד10
2433-2821סביליה11
2430-2021אתלטיק בילבאו12
2434-2020ג'ירונה13
2333-2221ולנסיה14
2228-1721ראיו וייקאנו15
2133-2421מיורקה16
2126-1520חטאפה17
1925-1620אלאבס18
1734-2420לבאנטה19
1334-1121אוביידו20

"מחפש להשתפר, לעולם לא אגיד שאני במיטבי"

שחקן ברצלונה, ראפיניה, אחרי ה-0:3 על אוביידו: "ידענו שיהיה משחק קשה". קוברסי: "אני מרוצה מפליק". קסאדו: "יודעים מה צריך לעשות כדי לזכות"

|
ראפיניה בועט מהאוויר (רויטרס)
ראפיניה בועט מהאוויר (רויטרס)

זה לא הלך לה קל מול נועלת הטבלה, זה היה אפילו מעט קשה, כאשר המחצית הראשונה הסתיימה ללא שערים כלל, אך ברצלונה השיגה את מטרתה הערב (ראשון), ניצחה 0:3 את אוביידו וחזרה לפסגת הטבלה.

“ידענו שזה יהיה קשה. היא קבוצה שלוחצת אותך ומנסה לשחק”, פתח ראפיניה והמשיך: “אני חושב שלא היינו במיטבנו במחצית הראשונה, אבל בחצי השני הצלחנו להבקיע את השערים וזה הדבר הכי חשוב, זה מה שחיפשנו. השער של לאמין ימאל? היינו המומים ממנו”.

הברזילאי נשאל כמות השערים שכבש עד כה העונה וההבדלים: “מתוך 13 משחקים, כבשתי שמונה שערים. אתם חושבים שמשהו השתנה מאז העונה שעברה? אתם אלה שיכולים לצפות במשחקים. אני חושב שאני עושה את אותו הדבר כמו בעונה שעברה. אני תמיד מחפש להשתפר, להתפתח, אני אף פעם לא אגיד לך שאני במיטבי”.

ברד של כוכבים: בארסה גברה 0:3 על אוביידו

התגובות של פאו קוברסי ומארק קסאדו

פאו קוברסי: “אני חושב שהשארנו רושם טוב, וזה הדבר החשוב. בחצי הראשון היה חסר לנו קצב ולא היינו מעורבים יותר בהתקפה, בחצי השני היו יותר מצבים והפכנו את המשחק בזכות לחץ טוב. המאמן? אני מרוצה ממנו, אני מנסה לתת את כל כולו ולזכות באמון שלו המלא.

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

“כל ההגנה מוכשרת בצורה יוצאת דופן, אז אני חושב שהוא יכול לעשות רוטציה בסגל וזה יכול לעבוד טוב בשבילו. השער של לאמין? היה יפה מאוד”. מארק קסאדו אמר: “אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות כדי לזכות בליגה, התגעגענו לשחק עם האוהדים. אוביידו לחצה היטב, הייתה חסרה לנו אגרסיביות בשליש האחרון”.

