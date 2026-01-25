יום ראשון, 25.01.2026 שעה 19:02
ספורט אחר  >> שחייה

כוכבת: אנסטסיה גורבנקו שוברת שיאים באמריקה

השחיינית הישראלית הצטיינה וקבעה שני שיאי מכללה בליגת המכללות כשהתחרתה עבור אוניברסיטת לואיוויל. זוהי התחרות השנייה בלבד בקריירת הקולג'ים שלה

|
אנסטסיה גורבנקו (סימונה קסטרווילארי, איגוד השחייה)
אנסטסיה גורבנקו (סימונה קסטרווילארי, איגוד השחייה)

הישגים נהדרים לאנסטסיה גורבנקו. במשחה ה-100 חזה היא שחתה בזמן של 57.67 שניות, תוצאה שמהווה שיא מכללות חדש והזמן השני הטוב ביותר ב-NCAA העונה. במשחה ה-200 מעורב גורבנקו סיימה אחרי 1:53.53 דקות, תוצאה שגם היא נחשבת כשיא מכללה והזמן השלישי הטוב ביותר בליגה העונה.

התוצאות של גורבנקו סייעו לנבחרת של אוניברסיטת לואיוויל לנצח את המפגש הצמוד מול אוניברסיטאות טקסס ואוהיו סטייט, שהסתיים ביתרון נקודה אחת בלבד של לואיוויל (488 נקודות בסיום) על טקסס (487 נקודות). בשליחים ה-200 מעורב, לואיוויל סיימה ראשונה ב-1:33.49, כשלוש שניות לפני טקסס. בשליחים ה-400 חופשי, שהתקיים כ-15 דקות בלבד אחרי ה-200 מעורב של גורבנקו, הקבוצה ניצחה בזמן 3:10.21.

"זו פעם ראשונה שהתחריתי ביארדים. הבנות מדהימות והן עושות עבודה נפלאה. יש לנו קבוצת ספרינט ממש טובה ואני נרגשת להיות חלק מזה", אמרה אנסטסיה גורבנקו. "די מגניב שאנחנו אחת הקבוצות הכי טובות במדינה בשליחים, ואני מצפה להראות את זה בתחרויות הבאות".

אנסטסיה גורבנקו, מרוצה מהתוצאות (סימונה קסטרווילארי)אנסטסיה גורבנקו, מרוצה מהתוצאות (סימונה קסטרווילארי)

“אני שחקנית קבוצתית, אוהבת לשנות את המשחקים שלי”

השחיינית הישראלית, הגיעה ללואיוויל בינואר 2025 והתחילה ללמוד באביב. היא חיכתה כמעט שנה בחוץ עד שקיבלה את הזכות להתחרות בתחילת העונה הנוכחית. גורבנקו מתכוונת להמשיך ולנסות משחים שונים בתחרויות הקרובות והוסיפה: "אני שחקנית קבוצתית, אז מה שהמאמנים יבקשו ממני לעשות, אעשה. אני ממש אוהבת לשנות את המשחים שלי ואני חושבת שאשנה אותם בתחרויות הבאות ופשוט אראה מה הזמנים שלי ואיפה אוכל לצבור הכי הרבה נקודות".

כחלק מהקבוצה של אוניברסיטת טקסס התייצב מול לואיוויל שחיין ישראלי אחר, אלכסיי גליבנסקי, שזו הייתה התחרות הראשונה שלו במדי טקסס. גליבנסקי סיים במקום השביעי ב-200 יארד חזה, מקום 10 ב-50 חזה וב-200 חופשי ומקום 11 ב-200 מעורב אישי. בנוסף, דריה גולובטי, שמתחרה גם היא במדי לואיוויל סיימה חמישית ב-200 חופשי ומקום חמישי עם שיא אישי גם ב-200 פרפר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */