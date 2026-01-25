כוכבת: אנסטסיה גורבנקו שוברת שיאים באמריקה

הישגים נהדרים לאנסטסיה גורבנקו. במשחה ה-100 חזה היא שחתה בזמן של 57.67 שניות, תוצאה שמהווה שיא מכללות חדש והזמן השני הטוב ביותר ב-NCAA העונה. במשחה ה-200 מעורב גורבנקו סיימה אחרי 1:53.53 דקות, תוצאה שגם היא נחשבת כשיא מכללה והזמן השלישי הטוב ביותר בליגה העונה.

התוצאות של גורבנקו סייעו לנבחרת של אוניברסיטת לואיוויל לנצח את המפגש הצמוד מול אוניברסיטאות טקסס ואוהיו סטייט, שהסתיים ביתרון נקודה אחת בלבד של לואיוויל (488 נקודות בסיום) על טקסס (487 נקודות). בשליחים ה-200 מעורב, לואיוויל סיימה ראשונה ב-1:33.49, כשלוש שניות לפני טקסס. בשליחים ה-400 חופשי, שהתקיים כ-15 דקות בלבד אחרי ה-200 מעורב של גורבנקו, הקבוצה ניצחה בזמן 3:10.21.

"זו פעם ראשונה שהתחריתי ביארדים. הבנות מדהימות והן עושות עבודה נפלאה. יש לנו קבוצת ספרינט ממש טובה ואני נרגשת להיות חלק מזה", אמרה אנסטסיה גורבנקו. "די מגניב שאנחנו אחת הקבוצות הכי טובות במדינה בשליחים, ואני מצפה להראות את זה בתחרויות הבאות".

אנסטסיה גורבנקו, מרוצה מהתוצאות (סימונה קסטרווילארי)

“אני שחקנית קבוצתית, אוהבת לשנות את המשחקים שלי”

השחיינית הישראלית, הגיעה ללואיוויל בינואר 2025 והתחילה ללמוד באביב. היא חיכתה כמעט שנה בחוץ עד שקיבלה את הזכות להתחרות בתחילת העונה הנוכחית. גורבנקו מתכוונת להמשיך ולנסות משחים שונים בתחרויות הקרובות והוסיפה: "אני שחקנית קבוצתית, אז מה שהמאמנים יבקשו ממני לעשות, אעשה. אני ממש אוהבת לשנות את המשחים שלי ואני חושבת שאשנה אותם בתחרויות הבאות ופשוט אראה מה הזמנים שלי ואיפה אוכל לצבור הכי הרבה נקודות".

כחלק מהקבוצה של אוניברסיטת טקסס התייצב מול לואיוויל שחיין ישראלי אחר, אלכסיי גליבנסקי, שזו הייתה התחרות הראשונה שלו במדי טקסס. גליבנסקי סיים במקום השביעי ב-200 יארד חזה, מקום 10 ב-50 חזה וב-200 חופשי ומקום 11 ב-200 מעורב אישי. בנוסף, דריה גולובטי, שמתחרה גם היא במדי לואיוויל סיימה חמישית ב-200 חופשי ומקום חמישי עם שיא אישי גם ב-200 פרפר.