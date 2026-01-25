יום ראשון, 25.01.2026 שעה 19:02
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5014-4022ארסנל1
4621-4723מנצ'סטר סיטי2
4625-3523אסטון וילה3
3725-3923צ'לסי4
3632-3523ליברפול5
3532-3822מנצ'סטר יונייטד6
3432-3223פולהאם7
3332-3523ברנטפורד8
3329-3223ניוקאסל9
3326-2423סנדרלנד10
3225-2422אברטון11
3031-3323ברייטון12
3043-3823בורנמות'13
2831-3323טוטנהאם14
2828-2423קריסטל פאלאס15
2537-3022לידס16
2534-2323נוטינגהאם פורסט17
2045-2723ווסטהאם18
1544-2523ברנלי19
843-1523וולבס20

1:3 לצ'לסי על פאלאס, וילה שוב נצמדה לסיטי

הבלוז נהנו מהופעה דומיננטית וחגגו עם שערים תוצרת דרום אמריקה מאסטבאו, פדרו ופרננדס. אמרי ושחקניו גברו 0:2 על ניוקאסל והשתוו לסיטיזנס בנקודות

|
חיוכים אצל צ'לסי (רויטרס)
חיוכים אצל צ'לסי (רויטרס)

המחזור ה-23 של הפרמייר ליג המשיך בענק. רגע לפני המשחק שיפגיש בין ארסנל למנצ’סטר יונייטד בקרב אימפריות, צ’לסי הצליחה לגבור על קריסטל פאלאס, אסטון וילה המשיכה לספק הצהרות עם ניצחון על ניוקאסל וברנטפורד נכנעה לנוטינגהאם פורסט.

קריסטל פאלאס – צ’לסי 3:1

הבלוז הצליחו לצבור שלוש נקודות יקרות מול העיטים שנמצאים בסוג של כאוס פנימי עם 2 נקודות בלבד מ-24 האחרונות, כולל עזיבת הקפטן מארק גוהאי למנצ’סטר סיטי. האורחת, בהובלת מאמנה החדש ליאם רוסניור, מצאה את הרשת בפעם הראשונה מרגלי אסטבאו, שעם פתיחת המחצית השנייה בישל לחברו לנבחרת ברזיל, ז’ואאו פדרו את השני. אנצו פרננדס הצטרף לחגיגה אחרי שדייק מהנקודה הלבנה, רגע לפני שקשר המארחת אדם וורטון הורחק בדקה ה-72. כריס ריצ’ארדס רק צימק לקראת הסיום אבל זה היה מעט מדי ומאוחר מדי.

ניוקאסל – אסטון וילה 2:0

שחקני אסטון וילה מאושרים. ילכו עד הסוף? (רויטרס)שחקני אסטון וילה מאושרים. ילכו עד הסוף? (רויטרס)

הצהרת כוונות אדירה של האורחת, שהצליחה להיצמד למנצ’סטר סיטי השנייה בטבלה ולהשתוות אליה בניקוד עם 46 לכל אחת. אחרי ההפסד המפתיע לאברטון במחזור הקודם, אמיליאנו בואנדיה הגיב מהר וכבר אחרי 19 דקות מצא את הרשת של המגפייז מבישול של מורגן רוג’רס. השליטה עברה כמעט במלואה אל האורחת, אבל מי שלא כובש סופג כשהאמון על העקיצה היה אולי ווטקינס, שחתם את ההתמודדות בדקה ה-88 עם השני של קבוצתו.

ברנטפורד – נוטינגהאם פורסט 2:0

איגור זאיגור ז'סוס. יצא כמנצח ב-"קרב האיגורים" נגד ברנטפורד (רויטרס)

אם בעונה הקודמת התוצאה הזו הייתה מתקבלת, העונה היא נחשבת להפתעה גמורה, כשהדבורים רשמו הפסד כפול: גם איבדו שלוש נקודות וגם במאבק הפנימי בין “האיגור הברזילאי השולט”. איגור של המארחת, איגור טיאגו, הגיע למשחק כשהוא מחזיק בשיא השערים לברזילאי בעונה אחת בפרמייר ליג, אלא שאיגור של פורסט, איגור ז’סוס, היה זה שמצא את הרשת כבר אחרי 12 דקות. טאיו אווניאי קבע את התוצאה הסופית בדקה ה-79 אחרי בישול של מורגן גיבס ווייט והצליח לעזור לחבריו לברוח מעט מהתחתית.

