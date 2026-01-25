1:3 לצ'לסי על פאלאס, וילה שוב נצמדה לסיטי

המחזור ה-23 של הפרמייר ליג המשיך בענק. רגע לפני המשחק שיפגיש בין ארסנל למנצ’סטר יונייטד בקרב אימפריות, צ’לסי הצליחה לגבור על קריסטל פאלאס, אסטון וילה המשיכה לספק הצהרות עם ניצחון על ניוקאסל וברנטפורד נכנעה לנוטינגהאם פורסט.

קריסטל פאלאס – צ’לסי 3:1

הבלוז הצליחו לצבור שלוש נקודות יקרות מול העיטים שנמצאים בסוג של כאוס פנימי עם 2 נקודות בלבד מ-24 האחרונות, כולל עזיבת הקפטן מארק גוהאי למנצ’סטר סיטי. האורחת, בהובלת מאמנה החדש ליאם רוסניור, מצאה את הרשת בפעם הראשונה מרגלי אסטבאו, שעם פתיחת המחצית השנייה בישל לחברו לנבחרת ברזיל, ז’ואאו פדרו את השני. אנצו פרננדס הצטרף לחגיגה אחרי שדייק מהנקודה הלבנה, רגע לפני שקשר המארחת אדם וורטון הורחק בדקה ה-72. כריס ריצ’ארדס רק צימק לקראת הסיום אבל זה היה מעט מדי ומאוחר מדי.

ניוקאסל – אסטון וילה 2:0

שחקני אסטון וילה מאושרים. ילכו עד הסוף? (רויטרס)

הצהרת כוונות אדירה של האורחת, שהצליחה להיצמד למנצ’סטר סיטי השנייה בטבלה ולהשתוות אליה בניקוד עם 46 לכל אחת. אחרי ההפסד המפתיע לאברטון במחזור הקודם, אמיליאנו בואנדיה הגיב מהר וכבר אחרי 19 דקות מצא את הרשת של המגפייז מבישול של מורגן רוג’רס. השליטה עברה כמעט במלואה אל האורחת, אבל מי שלא כובש סופג כשהאמון על העקיצה היה אולי ווטקינס, שחתם את ההתמודדות בדקה ה-88 עם השני של קבוצתו.

ברנטפורד – נוטינגהאם פורסט 2:0

איגור ז'סוס. יצא כמנצח ב-"קרב האיגורים" נגד ברנטפורד (רויטרס)

אם בעונה הקודמת התוצאה הזו הייתה מתקבלת, העונה היא נחשבת להפתעה גמורה, כשהדבורים רשמו הפסד כפול: גם איבדו שלוש נקודות וגם במאבק הפנימי בין “האיגור הברזילאי השולט”. איגור של המארחת, איגור טיאגו, הגיע למשחק כשהוא מחזיק בשיא השערים לברזילאי בעונה אחת בפרמייר ליג, אלא שאיגור של פורסט, איגור ז’סוס, היה זה שמצא את הרשת כבר אחרי 12 דקות. טאיו אווניאי קבע את התוצאה הסופית בדקה ה-79 אחרי בישול של מורגן גיבס ווייט והצליח לעזור לחבריו לברוח מעט מהתחתית.