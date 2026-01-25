נצמדת לצמרת: אתלטיקו ניצחה 0:3 את מיורקה

המחזור ה-21 בליגה הספרדית נמשך הערב (ראשון), כאשר אתלטיקו מדריד אירחה את מיורקה לקרב קצוות באצטדיון המטרופוליטנו.

אתלטיקו מדריד – מיורקה 0:3

מתקרבת לפסגה: אתלטיקו מביסה את מיורקה

חניכיו של דייגו סימאונה לא התקשו מול קבוצת התחתית כשפתיחה טובה תגמלה אותם כבר בדקה ה-22. אלכסנדר סורלות’ הגיע לריבאונד בתיבת החמש ושלח אותו בבעיטה חזקה לחיבור השמאלי. בדקה ה-75 ראשו של דויד לופס, בלם האורחת, מצא את שערו הוא והכפיל את היתרון. דקות ספורות לפני סוף המשחק טיאגו אלמדה סיפק מבצע אישי נהדר מכדור קרן שהגיע אליו באמצע הרחבה, בעט לתקרת השער וקבע את תוצאת ההתמודדות. המארחת מתבססת במקום השלישי בטבלה בעוד מיורקה מסתבכת בתחתית.