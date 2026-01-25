יום ראשון, 25.01.2026 שעה 19:01
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5117-4521ריאל מדריד1
4922-5420ברצלונה2
4417-3821אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3425-2521אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2525-2421אוססונה8
2429-2921אלצ'ה9
2428-2620ריאל סוסיאדד10
2433-2821סביליה11
2430-2021אתלטיק בילבאו12
2434-2020ג'ירונה13
2333-2221ולנסיה14
2228-1721ראיו וייקאנו15
2133-2421מיורקה16
2126-1520חטאפה17
1925-1620אלאבס18
1734-2420לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

נצמדת לצמרת: אתלטיקו ניצחה 0:3 את מיורקה

הקולצ'ונרוס הובילו בכל שלבי המשחק והשיגו ניצחון חשוב להמשך הליגה. סורלות', לופס (עצמי) ואלמדה כבשו. האורחת עם הפסד שמסבך אותה בתחתית. צפו

|
אלכסנדר סורלות' (IMAGO)
אלכסנדר סורלות' (IMAGO)

המחזור ה-21 בליגה הספרדית נמשך הערב (ראשון), כאשר אתלטיקו מדריד אירחה את מיורקה לקרב קצוות באצטדיון המטרופוליטנו. 

אתלטיקו מדריד – מיורקה 0:3

מתקרבת לפסגה: אתלטיקו מביסה את מיורקה

חניכיו של דייגו סימאונה לא התקשו מול קבוצת התחתית כשפתיחה טובה תגמלה אותם כבר בדקה ה-22. אלכסנדר סורלות’ הגיע לריבאונד בתיבת החמש ושלח אותו בבעיטה חזקה לחיבור השמאלי. בדקה ה-75 ראשו של דויד לופס, בלם האורחת, מצא את שערו הוא והכפיל את היתרון. דקות ספורות לפני סוף המשחק טיאגו אלמדה סיפק מבצע אישי נהדר מכדור קרן שהגיע אליו באמצע הרחבה, בעט לתקרת השער וקבע את תוצאת ההתמודדות. המארחת מתבססת במקום השלישי בטבלה בעוד מיורקה מסתבכת בתחתית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */