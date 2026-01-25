"ספגנו הרבה ממצבים נייחים, מתחיל להיות בעיה"

אחרי ששמר על רשת נקייה במשחק הקודם, דניאל פרץ ספג היום (ראשון) ב-1:1 של סאות’המפטון מול פורטסמות’. הקבוצה של השוער הישראלי הובילה, אך בדקה ה-77 ספגה שוויון מכדור קרן שבלבל את אקס מכבי תל אביב ונכנס לרשת שלו.

ב-BBC, דניאל פרץ קיבל ציון פחות טוב עם 5.82. ג'ו טסם, קשר סאות’המפטון לשעבר, התייחס להתמודדות של השוער וקבוצתו עם המצבים הנייחים: “ספגנו כל כך הרבה שערים ממצבים נייחים וזה מתחיל להיות קצת בעיה. אפשר להימנע ממצבים כאלה בהרבה דרכים על ידי הימנעות מהקרן, אבל לא היינו מספיק טובים בהגנה על המצבים האלה”.

דניאל פרץ (IMAGO)

המצבים הנייחים מעיניי מאמן סאות’המפטון

מאמן סאות'המפטון, טונדה אקרט, דיבר בסוף המשחק: “יש לי רגשות מעורבים. אנחנו צריכים לוודא שאנחנו מסיימים את המשחקים האלה. ידענו שזה הולך להיות קרב ונלחמנו לאורך כל המשחק”.

אקרט המשיך והתייחס גם כן למצבים הנייחים: “ספגנו מכדור קרן, צריך לנהל את הרגעים האלה גם אחרי שהם קורים”, והעביר גם מסר אופטימי: “כן עשינו את זה הרבה יותר טוב מאשר במשחקים הקודמים”.

הרגע הביזארי במשחק

מחוץ לחלק המקצועי, במהלך ההתמודדות נרשם אירוע ביזארי בו אוהד פורטסמות’ פרץ לדשא וחגג מול הקהל של סאות’המפטון ודניאל פרץ בפארטון פארק. השוער נראה מתעלם מאותו אוהד ומרוכז בשלו. אחר כך כוחות האבטחה התערבו.