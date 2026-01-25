יום ראשון, 25.01.2026 שעה 17:10
כדורגל ישראלי

המשטרה השלימה היערכותה לדרבי התל אביבי

במשטרת ישראל סיימו את ההכנות לקראת המפגש הגדול בין מכבי ת"א להפועל ת"א מחר ב-20:30: פתיחת השערים, היחס לפירוטכניקה ושאר ההנחיות לאוהדים

|
פרשי משטרה מחוץ לבלומפילד (דוברות המשטרה)
פרשי משטרה מחוץ לבלומפילד (דוברות המשטרה)

אחרי המפגש הדרמטי והסוער בניהם בגביע, הצהובים והאדומים יעלו שוב לככר הדשא בבלומפילד – כאשר משטרת ישראל השלימה היום (ראשון) את היערכותה לדרבי הגדול בליגה בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב, שייערך מחר ב-20:30.

“במסגרת ההיערכות יתפרסו ביום שני החל משעות הצהרים, שוטרים רבים של משטרת מחוז ת"א, סדרנים ומאבטחים באזור האצטדיון, ויפעלו לשמירה על הסדר והביטחון לאבטחת הקהל ויכווינו את התנועה באזור. שערי האצטדיון צפויים להיפתח בשעה 18.00 ותתבצע בדיקה קפדנית בקרב הבאים לאצטדיון”, מסרו במשטרה.

הדגשים וההנחיות לקהל האוהדים

“יתבצע בידוק קפדני לכלל האוהדים ולכן יש להגיע מוקדם על מנת למנוע לחץ בשערים. חל איסור מוחלט על כניסה עם נשק ואין אפשרות להשאיר בכניסה. חל איסור מוחלט על הפעלת רחפנים במהלך המשחק. לא תותר הכנסת אלכוהול למקום ולא תותר כניסת אוהדים שיהיו תחת השפעת אלכוהול. ציבור הנהגים מתבקש להחנות את הרכבים רק במקומות המיועדים לכך, תתבצע אכיפה מוגברת כנגד חניית רכבים בריונית במקומות אסורים”.

אוהדי מכבי ת"א בדרבי האחרון בגביע (רועי כפיר)אוהדי מכבי ת"א בדרבי האחרון בגביע (רועי כפיר)

עוד הוסיפו במשטרת ישראל: “הכנסת ציוד עידוד מותנית באישור כב"ה והמשטרה בלבד. חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה אחרים, דבר העלול לסכן חיי אדם ולהביא לפגיעות בנפש ובגוף. הפעלת אמצעים פירוטכנים עלולה לגרור קנס ע"ס 3,000 שקלים והליך פלילי.

לא תותר כניסה למשחק עם רעלות פנים, חם צוואר, או כל פריט לבוש שמקשה על זיהוי האדם. כל מי שיגיע למשחק עם פריט לבוש שמקשה על זיהוי הלובש, ייקנס ב-500 שקלים ותיאסר כניסתו לאצטדיון”.

במשטרה סיכמו: “אנו קוראים לקהל האוהדים, להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, לשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי בטרם, במהלך ולאחר המשחק. שימרו על אווירה ספורטיבית וחווית ספורט מהנה לכולם”.

