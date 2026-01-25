יום ראשון, 25.01.2026 שעה 17:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4720הפועל ב"ש1
4520-4419בית"ר ירושלים2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
1935-2920עירוני ק"ש10
1935-2620הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

עידן לייבה ינהל את עירוני ק"ש נגד מכבי ת"א

פורסמו שיבוצי השופטים למחזור ה-21 בליגת העל: נאאל עודה במשחק בין הפועל ת"א ונתניה, שניר לוי בבית"ר - הפועל חיפה ומי ישפוט את ב"ש? הכל בפנים

|
עידן לייבה (אורן בן חקון)
עידן לייבה (אורן בן חקון)

למרות שהמחוזר ה-20 עדיין לא הגיע לסיומו, כשגם בית”ר ירושלים ושתי התל אביביות עוד צריכות לעלות לכר הדשא, פורסמו היום (ראשון) שיבוצי השופטים למחזור ה-18 בליגה העל. במוקד: עידן לייבה ישפוט את המשחק בבלומפילד בין מכבי ת”א ועירוני ק”ש, כשמי שיעזרו לו הם אבי גולדשטיין, ישראל פלדמן ואביב קליין. ב-VAR יהיו גל ליבוביץ’ ונאאל עודה.

למשחק שיפתח את המחזור, בין הפועל ת”א ומכבי נתניה, שובץ נאאל עודה, כשאוראל גרינפלד ינהל את ההתמודדות של בין ריינה והפועל ב”ש. ספיר ברמן תשפוט את המשחק שיפגיש את בני סכנין והפועל ירושלים, כשאת ההתמודדות בין בית”ר ירושלים והפועל חיפה ינהל שניר לוי.

מכבי חיפה תשוב לסמי עופר ותקווה לחזור לנצח כשהיא תפגוש את עירוני טבריה, במשחק אשר ינהל עומר בירן. אביעד שילוח שובץ לקרב בין הפועל פתח תקווה ומ.ס אשדוד שיתקיים באצטדיון המושבה.

