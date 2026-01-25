יום ראשון, 25.01.2026 שעה 16:53
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
5219-5022אינטר1
4616-3421מילאן2
4317-3121נאפולי3
4212-2621רומא4
4016-3722קומו5
3917-3221יובנטוס6
3220-2621אטאלנטה7
3024-3021בולוניה8
2919-2122לאציו9
2633-2221אודינזה10
2628-2422ססואולו11
2531-2422קליארי12
2322-1421פארמה13
2329-2022קרמונזה14
2340-2122טורינו15
2029-2221גנואה16
1829-1322לצ'ה17
1734-2422פיורנטינה18
1434-1721ורונה19
1437-1822פיזה20

אחרי שבעה משחקים: ססואולו שבה לנצח עם 0:1

הנרוורדי קטעו רצף ארוך בן חודש וחצי ושבו למסלול הניצחונות כשגברו על קרמונזה בזכות שער ניצחון של אליו פאדרה בדקה השלישית ששווה 3 נקודות. צפו

|
לוקה ליפאני רץ לחגוג עם אליו פאדרה (IMAGO)
לוקה ליפאני רץ לחגוג עם אליו פאדרה (IMAGO)

בערב יחכו לנו שניים ממפגשי הענק בליגה האיטלקית אך קודם לכן, המחזור ה-22 בסרייה א’ נמשך היום (ראשון), כשססואולו הצליחה לגבור 0:1 על קרמונזה. בהמשך, אטאלנטה תארח את פארמה וגנואה את בולוניה, כשלמנה העיקרית יהיו המפגשים בין יובנטוס לנאפולי ורומא למילאן.

ססואולו – קרמונזה 0:1

ברחה מהתחתית: 0:1 לססואולו על קרמונזה

הנרוורדי הצליחו לקטוע רצף של שבעה משחקים בהם הם לא ניצחו, כשהרוחות נשבו על כך מהפתיחה בה הגריגורוסי נלחצו אחורה ואמיל אאודרו הותיר את התוצאה על כנה בזכות הצלה גדולה לנגיחה של לוקה מורו עם הפתיחה. לא עבר זמן רב ושוער האורחת עצר גם את ארמנד לוריינטה, לפני שאליו פאדרה הגיח אל הריבאונד וקבע את תוצאת הסיום כבר בדקה השלישית.

