הצעד של הפועל י-ם לקהל בשל המשחק של בית"ר

בהפועל ירושלים בכדורסל התייחסו לסמיכות בין משחק הקבוצה בפיס ארנה מול קלוז' שייערך ב-4 בפברואר לבין משחק הגביע בכדורגל בין בית"ר ירושלים לבני יהודה והבהירו כי פעלו בימים האחרונים בניסיון לשנות את ההחלטה.

“בימים האחרונים, מאז היוודע לנו כי משחק גביע המדינה בכדורגל באיצטדיון טדי נקבע במקביל למשחק של הפועל ירושלים ב-4/2, פעלו ראשי הפועל ירושלים בנחישות כדי לשנות את ההחלטה השגויה הזו ולאפשר להפועל ירושלים לקיים את משחקה בתאריך הנ״ל וללא משחק חופף בטדי”, נמסר מהמועדון.

בהודעה צוין כי הנהלת הפועל ירושלים פנתה לגורמים הרלוונטיים: “במסגרת מאמצים אלו, פנו ראשי המועדון במכתב דחוף לראש עיריית ירושלים בדרישה לשנות את מועד משחק הכדורגל, כמו גם ליו״ר התאחדות לכדורגל ולגורמים בכירים במשטרת ישראל ומרחב ירושלים”.

בהפועל ירושלים הסבירו את עמדתם בנוגע לסמיכות בין שני האירועים: “קיום משחק בטדי במקביל למשחק בפיס ארנה יוצר סכנה בטיחותית ממשית וברורה לציבור האוהדים ולפגיעה מהותית בחווית האוהדים של הפועל, כאשר מתחם הפיס ארנה ואצטדיון טדי אינו ערוך לקליטת כמות כה גדולה של קהל בו זמנית”.

למרות הפניות, ציינו במועדון כי “הגורמים הרלוונטיים לא השכילו לאשר את שינוי מועד משחק הכדורגל”, וכי בסופו של דבר המשחק בטדי הוקדם לשעה 19:00, בעוד משחק הכדורסל יתקיים כמתוכנן בשעה 20:00.

לאור המצב, הודיעה הפועל ירושלים על צעדים אופרטיביים לטובת הקהל: “כדי לאפשר לאוהדי הפועל חווית משחק טובה ככל הניתן בתנאים שנוצרו, סגרנו באופן בלעדי את חניון הגן הטכנולוגי הנמצא בקרבת פיס ארנה לטובת אוהדי הפועל”, כאשר החניון יהיה פתוח החל מהשעה 17:00 ללא עלות, בהצגת כרטיס למשחק מול קלוז’.

בנוסף נמסר כי במועדון “בוחנים הפעלת מערך שאטלים לטובת אוהדי הפועל מרחבי העיר וממקומות נוספים”, וקראו לאוהדים “להקדים את הגעתם ולהשתמש בתחבורה הציבורית על מנת להימנע מעומסים”.