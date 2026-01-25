ימאל וקנסלו ב-11 של פליק למשחק מול אוביידו

אחרי 43 ימים של משחקים מחוץ לקאמפ נואו, ברצלונה חוזרת הביתה. הקטלונים יארחו היום (ראשון) את אוביידו במחזור ה-21 של הליגה הספרדית והמשחק יעובר בשידור חי בערוץ ONE.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גריסה, ז’ואאו קנסלו, פאו קובארסי, אריק גרסיה, ג’רארד מרטין, מארק קסאדו, פרנקי דה יונג, לאמין ימאל, דני אולמו, ראפיניה ורוברט לבנדובסקי.

הרכב אוביידו: ארון אסקנדל, דויד קרמו, דויד קוסטס, לוקאס אהיחאדו, חאבי לופס, קוואסי סיבו, סנטיאגו קולומבאטו, הייסם חסן, איליאס שאירה, פדריקו ויניאס ואלברטו ריינה.

בארסה הגיעה למשחק אחרי הניצחון 2:4 על סלביה פראג בליגת האלופות, אבל במחזור האחרון בליגה היא הפסידה 2:1 לריאל סוסיאדד. למעשה הבאסקים עצרו את המכונה של האנזי פליק אחרי רצף של 11 ניצחונות בכל המסגרות.

האנזי פליק (IMAGO)

הבלאוגרנה החלו את המשחק במקום השני ובמרחק שתי נקודות מהמוליכה (לפחות זמנית) ריאל מדריד, לה משחק אחד יותר. ניצחון כמובן יחזיר את בארסה לפסגה לפני מחזור הסיום המכריע והדרמטי של ליגת האלופות ביום רביעי, בו הקטלונים יארחו את קופנהאגן הדנית. פדרי ופראן טורס הפצועים נעדרים משורות המארחים.

אוביידו הגיעה לקאמפ נואו מהמקום האחרון בליגה הספרדית. הניצחון האחרון של העולה החדשה היה 1:2 על ולנסיה בסוף חודש ספטמבר, ומאז עברו כבר 14 משחקים ללא ניצחון.