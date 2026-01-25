כולל מרכז הפועל: גופים חדשים נכנסים לווינגייט

חשיפה: גופים חדשים נכנסים למכון וינגייט. לצד האיגודים שכבר פועלים במקום ומקיימים אימונים עם נבחרות ישראל, ל-ONE נודע לראשונה כי עוד ארגוני ספורט מעתיקים את פעילותם לתוך המכון הלאומי לספורט, בהם גם מרכז הפועל שמעתיק את משרדיו לשטחו.

ל-ONE נודע כי מלבד מרכז הפועל, גם עמותת ערכים בספורט, ספיישל אולימפיקס, איגוד הטריאתלון ואיגוד הקשתות מעבירים את משרדיהם למכון וינגייט. בעקבות זאת, משרדי איגוד השחייה צפויים לעבור לאזור אחר בשטח המכון ואף ייתכן כי משרדי היחידה לספורט הישגי יועתקו לבניין ההנהלה בהמשך.

את המהלכים הללו הוביל המנכ״ל גיא אטיאס שמעוניין לצקת פעילות נוספת לתוך מכון וינגייט אותו הוא מנהל. זו עשויה להיות נקודת מפנה שתזניק את המכון קדימה, תייצר הכנסות נוספות, תנצל את שטחי המשרדים כמעט במלואם ותרחיב את הפעילות בו. מעבר להכנסות מהשכרת המשרדים, המכון למעשה הופך כעת לבסיס שמרכז את הפעילות של חלק ניכר מגופי הספורט במדינה, כאשר גם אגודות יעלו אליו לרגל כדי לקבל שירות ממרכז הפועל מעת לעת.

בריכת וינגייט (איגוד השחייה)

משרדי מרכז הפועל יעברו למכון הלאומי לספורט, כך שעובדי המרכז יהיו קרובים ללב הפעילות של הספורט הישראלי משום שבשטח המכון עובדים האיגודים והספורטאים המובילים בארץ. מדובר בשלב זה רק בהעתקת בחלק ממשרדי מרכז הפועל, שיעברו מתל אביב לתוך מכון וינגייט, לאחר שהצדדים חתמו על הסכם בהובלת מנכ״לית מרכז הפועל כנרת צדף במהלך מעניין.

כאן בונים: מצב המתקנים בווינגייט

המכון נמצא בשנים האחרונות בשיאה של תנופת בנייה. לאחרונה הושלמו העבודות באצטדיון האתלטיקה החדש, ובעתיד תתווסף גם קומת משרדים במבנה הצמוד לו. גם מגרשי הטניס נמצאים בשלבים הסופיים של המכרזים, לקראת תחילת העבודות שישדרגו אותם ויכניסו רשמית את הפעילות של איגוד הטניס פנימה. כמו כן, ישנם פרויקטים נוספים שנמצאים בהליכי תכנון ובנייה ברחבי המכון.

כפי שפורסם ב-ONE, לאחרונה אושרה בוועדה לתכנון ובנייה בעיריית נתניה גם הקמת המבנה הרב-תכליתי, כך שהוא קיבל היתר בנייה בכפוף להצגת התוכניות בפני מהנדסת העיר שרון פישמן. בקרוב, אגב, הוועדה הזו תדון גם בהענקת היתרים להקמת בניין חדש לנבחרות הג׳ודו ע״ש עומר סמדג׳ה ז״ל ובניין חדש לאקדמיה.

אורן סמדג'ה. יוקם בניין חדש על שם בנו (רדאד ג'בארה)

במקביל, שר התרבות והספורט עתיד להכריע לגבי האפשרות של הקמת שלוחות וינגייט בצפון ובדרום, למען הרחבת פעילות הנבחרות והקמת מרכזים אזוריים לענפים השונים בסיוע המדינה. לפי ההערכות, פרויקט וינגייט דרום יוקם בבאר שבע וכבר יש החלטת ממשלה להקציב מיליוני שקלים לתכנון המתחם, בעוד שפרויקט וינגייט צפון צפוי לקום בחיפה או באזור טבריה והעמקים. כך או כך, זה עוד רחוק ממימוש, משום שהמדינה תידרש לגייס הון לטובת המהלכים הללו.