יום ראשון, 25.01.2026 שעה 15:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4720הפועל ב"ש1
4520-4419בית"ר ירושלים2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
1935-2920עירוני ק"ש10
1935-2620הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

אוטובוסים חוסמים כבישים, שוטרים הוצבו בבתים

לפני המשחק בין מ.ס אשדוד לבית"ר ירושלים ב-20:15, המשטרה בהיערכות שיא בניסיון למנוע עלייה לגגות: מאבטחים הוצבו, שוטרים יפטרלו וכבישים נחסמו

|
חוסמים כבישים עם אוטובסים (פרטי)
חוסמים כבישים עם אוטובסים (פרטי)

היערכות ביטחונית חסרת תקדים נרשמת באשדוד לקראת המשחק הערב בין מ.ס אשדוד לבית”ר ירושלים, שייערך באצטדיון י”א הערב (ראשון, 20:15), זאת לאחר סאגה ארוכה סביב מיקום קיום המשחק וההחלטה הסופית לארח אותו בעיר הנמל.

כבר משעות הצהריים החלה היערכות שיא של המשטרה וכוחות האבטחה באזור האצטדיון. עשרות שוטרים ומאבטחים נפרסו במתחם ובסביבתו הקרובה, כאשר דגש מיוחד ניתן למניעת עלייה של אוהדים לגגות הבתים הסמוכים. שוטרים הוצבו בין הבניינים הסובבים את האצטדיון, ויתבצעו סיורים רציפים לאורך כל שעות הערב.

היערכות שיא סביב האצטדיון

כחלק מתוכנית האבטחה, הכבישים המובילים לאזור האצטדיון נחסמו לכניסת כלי רכב, באמצעות הצבת אוטובוסים ומיניבוסים, במטרה למנוע התקהלות חריגה ולשמור על צירי תנועה סטריליים. במקביל, צוותי האבטחה שהגיעו לעיר עברו תדריך בטיחות ממושך, במסגרתו קיבלו מפת פריסה מדויקת של המאבטחים בכל נקודות המפתח, כולל סביב הבניינים והשטחים הפתוחים.

חוסמים כבישים עם אוטובסים (פרטי)חוסמים כבישים עם אוטובסים (פרטי)
ההיערכות באשדוד (פרטי)ההיערכות באשדוד (פרטי)
הערכות באשדוד (פרטי)הערכות באשדוד (פרטי)
חסימת הכבישים באשדוד (פרטי)חסימת הכבישים באשדוד (פרטי)

במשטרה מדגישים כי מדובר בהיערכות רחבה מהרגיל, שנועדה להבטיח את שלום הציבור, השחקנים והצוותים המקצועיים, ולאפשר את קיום המשחק כסדרו. באשדוד מקווים כי עם סיום ההכנות והאבטחה המוגברת, הערב יעבור ללא תקלות חריגות, והפוקוס יחזור אל הדשא.

