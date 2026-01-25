תוצאות הגרלות גביע המדינה לנערים א'-ג'

ההתאחדות לכדורגל הגרילה היום (ראשון) את משחקי שמינית גמר גביע המדינה בכדורגל לנערים א' ולנערים ג' (שנתוני 2009 ו-2011), כאשר קבוצת שנתון 2010, אשר הם נערים ב', מתקדמים שלב אחד קדימה והוגרל לו שלב רבע הגמר – שמונה האחרונות.
המשך הדרך בנערים א': שמינית גמר ב-10/02, רבע ב-10/03, חצי ב-28/04 והגמר ב-26/05. בנערים ב': רבע ב-10/03, חצי ב-31/03 וגמר ב-13/05. בנערים ג': שמינית ב-10/02, רבע ב-10/03, חצי ב-24/03 וגמר ב-13/05.
בעונה החולפת (2024/25) הניפה מכבי חיפה עלמני את גביע המדינה לנערים א', לאחר שניצחה 1:3 את הפועל תל אביב צחי בן פורת. את גביע המדינה לנערים ב' הניפה הפועל פתח תקווה לאחר שניצחה 1:2 את מכבי חיפה יהויכים. בנערים ג' הקבוצה שזכתה בתואר הנחשק היא מכבי חיפה מקס, לאחר שגברה 1:2 את הפועל תל אביב מרדכי גרינברג.
שמינית גמר גביע המדינה לנערים א'
בני יהודה ת"א – הפועל הוד השרון
הפועל מרמורק – מ.כ. נווה יוסף
בית"ר ירושלים – הפועל תל אביב
מ.ס. קריית ים – הפועל ראשון לציון
הפועל פתח תקווה – הפועל כפר סבא
מכבי עמק חפר – מכבי תל אביב עודד
הפועל רעננה – הפועל רמת גן
מכבי נתניה – הפועל עירוני כרמיאל
רבע גמר גביע המדינה לנערים ב'
הפועל ירושלים – בית"ר נורדיה ירושלים
מכבי נתניה – הפועל רעננה
מ.ס. דימונה – הפועל מרמורק
מכבי פתח תקווה – הפועל תל אביב
שמינית גמר גביע המדינה לנערים ג'
הפועל ראשון לציון – הפועל קריית שמונה
מכבי פתח תקווה יהודה פרטוש – מכבי תל אביב אלדד
בית"ר חיפה – הפועל פתח תקווה
מכבי נתניה – מ.ס. רמלה
הפועל חיפה – הפועל מרמורק
סקציה נס ציונה – מכבי חיפה מקס
בית"ר ירושלים – בית"ר ע. מעלה אדומים
הפועל כפר סבא – הפועל תל אביב