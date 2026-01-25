תוצאות הגרלות גביע המדינה לנערים א'-ג'

ההתאחדות לכדורגל הגרילה היום (ראשון) את משחקי שמינית גמר גביע המדינה בכדורגל לנערים א' ולנערים ג' (שנתוני 2009 ו-2011), כאשר קבוצת שנתון 2010, אשר הם נערים ב', מתקדמים שלב אחד קדימה והוגרל לו שלב רבע הגמר – שמונה האחרונות.

המשך הדרך בנערים א': שמינית גמר ב-10/02, רבע ב-10/03, חצי ב-28/04 והגמר ב-26/05. בנערים ב': רבע ב-10/03, חצי ב-31/03 וגמר ב-13/05. בנערים ג': שמינית ב-10/02, רבע ב-10/03, חצי ב-24/03 וגמר ב-13/05.

בעונה החולפת (2024/25) הניפה מכבי חיפה עלמני את גביע המדינה לנערים א', לאחר שניצחה 1:3 את הפועל תל אביב צחי בן פורת. את גביע המדינה לנערים ב' הניפה הפועל פתח תקווה לאחר שניצחה 1:2 את מכבי חיפה יהויכים. בנערים ג' הקבוצה שזכתה בתואר הנחשק היא מכבי חיפה מקס, לאחר שגברה 1:2 את הפועל תל אביב מרדכי גרינברג.

שמינית גמר גביע המדינה לנערים א'

בני יהודה ת"א – הפועל הוד השרון

הפועל מרמורק – מ.כ. נווה יוסף

בית"ר ירושלים – הפועל תל אביב

מ.ס. קריית ים – הפועל ראשון לציון

הפועל פתח תקווה – הפועל כפר סבא

מכבי עמק חפר – מכבי תל אביב עודד

הפועל רעננה – הפועל רמת גן

מכבי נתניה – הפועל עירוני כרמיאל

רבע גמר גביע המדינה לנערים ב'

הפועל ירושלים – בית"ר נורדיה ירושלים

מכבי נתניה – הפועל רעננה

מ.ס. דימונה – הפועל מרמורק

מכבי פתח תקווה – הפועל תל אביב

שמינית גמר גביע המדינה לנערים ג'

הפועל ראשון לציון – הפועל קריית שמונה

מכבי פתח תקווה יהודה פרטוש – מכבי תל אביב אלדד

בית"ר חיפה – הפועל פתח תקווה

מכבי נתניה – מ.ס. רמלה

הפועל חיפה – הפועל מרמורק

סקציה נס ציונה – מכבי חיפה מקס

בית"ר ירושלים – בית"ר ע. מעלה אדומים

הפועל כפר סבא – הפועל תל אביב