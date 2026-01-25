הגרלת שמינית הגמר: מכבי תל אביב – מכבי חיפה

ההתאחדות לכדורגל הגרילה היום (ראשון) את משחקי שמינית גמר גביע המדינה בכדורגל לנוער לעונת המשחקים 2025/26, בשנתוני 2008-2007 וכן 2006 (חריגי הגיל). לאחר סיבוב ד' שהסתיים לו ב-14 לינואר, הנה להם 16 הקבוצות האחרונות שיחפשו להניף גביע השנה.

משחקי שמינית הגמר בגביע המדינה לנוער צפויים להתקיים ב-10 לפברואר בעוד משחקי רבע הגמר עתידים להתקיים כחודש לאחר מכן. משחקי חצי הגמר עשויים להתקיים סביב התאריך 29/04 והגמר, לעונת המשחקים 2025/26, צפוי להתקיים ב-26/05/2026.

בעונה החולפת (2024/25), את גביע המדינה לנוער, הניפה מכבי פתח תקווה, לאחר 1:3 על הפועל חדרה, שירדה לליגה הלאומית לנוער במחוז צפון, זאת משערים של לירן חזן, יניב פרץ ואביב יפת. רואד סייף הבקיע לחדרה.

גביע המדינה לנוער (לילך וויס-רוזנברג)

משחקי שמינית גמר גביע המדינה לנוער

מכבי תל אביב – מכבי חיפה

עירוני טבריה – הפועל רעננה

בני סכנין – הפועל תל אביב

מכבי נתניה – הפועל קריית שמונה

בני יהודה ת"א – הפועל פתח תקווה

בית"ר נורדיה ירושלים – הפועל באר שבע

מכבי פתח תקווה – מכבי יבנה

הפועל רמת גן – הפועל חיפה



















