יום ראשון, 25.01.2026 שעה 15:18
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה לנוער
לוח תוצאות

הגרלת שמינית הגמר: מכבי תל אביב – מכבי חיפה

גביע המדינה לנוער: ההתאחדות לכדורגל ערכה היום (ראשון) את הגרלת 16 האחרונות בשנתוני 2007-08 וכן חריגי הגיל (2006). בנוסף, מכבי פ"ת נגד יבנה

מכבי פ"ת מחזיקת גביע המדינה לנוער (שחר גרוס)

ההתאחדות לכדורגל הגרילה היום (ראשון) את משחקי שמינית גמר גביע המדינה בכדורגל לנוער לעונת המשחקים 2025/26, בשנתוני 2008-2007 וכן 2006 (חריגי הגיל). לאחר סיבוב ד' שהסתיים לו ב-14 לינואר, הנה להם 16 הקבוצות האחרונות שיחפשו להניף גביע השנה.

משחקי שמינית הגמר בגביע המדינה לנוער צפויים להתקיים ב-10 לפברואר בעוד משחקי רבע הגמר עתידים להתקיים כחודש לאחר מכן. משחקי חצי הגמר עשויים להתקיים סביב התאריך 29/04 והגמר, לעונת המשחקים 2025/26, צפוי להתקיים ב-26/05/2026.

בעונה החולפת (2024/25), את גביע המדינה לנוער, הניפה מכבי פתח תקווה, לאחר 1:3 על הפועל חדרה, שירדה לליגה הלאומית לנוער במחוז צפון, זאת משערים של לירן חזן, יניב פרץ ואביב יפת. רואד סייף הבקיע לחדרה.

גביע המדינה לנוער (לילך וויס-רוזנברג)גביע המדינה לנוער (לילך וויס-רוזנברג)

משחקי שמינית גמר גביע המדינה לנוער

מכבי תל אביב – מכבי חיפה

עירוני טבריה – הפועל רעננה

בני סכנין – הפועל תל אביב

מכבי נתניה – הפועל קריית שמונה

בני יהודה ת"א – הפועל פתח תקווה

בית"ר נורדיה ירושלים – הפועל באר שבע

מכבי פתח תקווה – מכבי יבנה

הפועל רמת גן – הפועל חיפה










 

