כמה שווה הטרמינייטור 2 של ארנולד שוורצנגר?

ארנולד שוורצנגר הוא לא בדיוק הטיפוס שמקבל “אי אפשר” כתשובה. כבר בשנת 1990, בזמן צילומי הסרט “שוטר בגן ילדים”, הוא נתקל בשיירה צבאית של רכבי Humvee – הגרסה הצבאית למה שמוכר לנו כ-Hummer H1 – ונשבה מיד בקסם שלהם. לדבריו, זה היה הרכב “הכי גברי” שראה אי פעם, כזה שמתלבש עליו כמו כפפה ומתחבר באופן מושלם לדימוי גיבור האקשן שבנה לאורך השנים.

אלא שההתלהבות שלו נתקלה בקיר: חברת AM General, היצרנית של הכלי, הבהירה לו שאין לה שום כוונה למכור את הרכב לציבור הרחב. מבחינתה זה היה רכב צבאי לכל דבר, לא מוצר לאולמות תצוגה. אבל שוורצנגר, כמו ששוורצנגר יודע, לא עצר שם. הוא לחץ, התעקש, והסביר למנהלים שיש שוק יוקרה שלם שיצמח סביב רכבי שטח קיצוניים מהסוג הזה – אנשים שישלמו הרבה כדי לקבל משהו שנראה כמו כלי מלחמה, אבל מרגיש כמו צעצוע של מיליונרים.

כדי להוכיח שהוא רציני, הוא אפילו נסע עד למפעל החברה באינדיאנה ונפגש עם אנשי ההנהלה פנים אל פנים. לא מדובר היה בעוד שיחת טלפון של כוכב הוליוודי שמבקש גחמה – אלא במהלך שיווקי אמיתי, שבו הוא הציג את עצמו כמי שמוכן להפוך לפרזנטור לא רשמי של מותג שעד אז לא חלם על קהל אזרחי. בסופו של דבר, ההתעקשות השתלמה: AM General השתכנעה והסכימה להתחיל בתהליך התאמה של ה-Hummer H1 לשימוש אזרחי.

הטרמינייטור 2 (classicdriver)

כדי להפוך את הכלי הצבאי למשהו שאפשר לנהוג בו ברחובות קליפורניה בלי להרגיש כמו בתוך בסיס צבאי, בוצעו שדרוגים בסיסיים אך קריטיים: הוסיפו מערכת מיזוג אוויר, מושבים נוחים יותר, מראות תקניות, וגם החליפו את מערכת החשמל הצבאית שעבדה על 24V למערכת אזרחית של 12V. אלו נשמעים כמו שינויים קטנים, אבל הם אלה שהפכו את ה-H1 מרכב מלחמה למפלצת כביש חוקית – ועדיין מאיימת.

ואז הגיע המהלך ששינה את כל התמונה: שוורצנגר קיבל את היחידה הראשונה שיוצרה לציבור. הוא לא רק רכש אותה, אלא גם נתן לה שם שמתאים לאגו ולמיתוג שלו – “Terminator 2”. מהר מאוד, הנוכחות שלו מאחורי ההגה הפכה לפרסומת הכי טובה שהמותג יכול היה לבקש. כוכב בסדר גודל כזה שמסתובב עם H1 ברחובות, מושך מבטים ומייצר כותרות, זה יחסי ציבור שלא קונים בכסף.

אבל אם מישהו חשב ששוורצנגר יסתפק בזה, הוא טעה. בשנת 2017, הוא לקח את הרעיון צעד אחד קדימה והגשים חלום שנשמע מופרך אפילו בקנה מידה הוליוודי: להפוך Hummer H1 נוסף שלו לרכב חשמלי לחלוטין. כן, אותה מפלצת כבדה ואגרסיבית – בגרסת “אפס פליטות”. וכדי להמחיש עד כמה הוא אוהב לשבור מוסכמות, הוא גם החזיק במקביל מרצדס G-Class חשמלית, מה שמראה שהחיבור שלו לחשמל לא היה גימיק חד-פעמי.

מי שביצעה את ההסבה הייתה החברה האוסטרית Kreisel Electric, שהתמודדה עם משימה לא פשוטה: לקחת כלי ששוקל מעל 3.5 טון ולהדביק לו תדמית “אקולוגית”. ברכב המקורי, מדובר היה בדגם שנת 2000 עם מנוע דיזל V8 בנפח 6.5 ליטר, שהפיק 170 כ”ס. בהסבה החשמלית, המנוע הזה נעלם לחלוטין ובמקומו הותקנו שני מנועים חשמליים – אחד לכל סרן – עם הספק כולל של 360 קילוואט, כלומר 490 כ”ס.

הטרמינייטור 2 (classicdriver)

הביצועים בהתאם: המהירות המרבית עומדת על 120 קמ”ש, והסוללה העצומה, בקיבולת 100 קוט”ש שממוקמת ברצפת הרכב, אמורה לספק טווח מוצהר של כ-300 ק”מ. מצד שני, קשה להתעלם מהפיל שבחדר: מדובר ברכב כבד מאוד עם אווירודינמיקה של מקרר, ולכן במציאות טווח כזה עשוי להיראות אופטימי במיוחד, בעיקר בנסיעות כביש מהיר. ועדיין, מבחינת שוורצנגר, זה פחות עניין של טווח ויותר עניין של “עשיתי את זה”.

החלק היפה הוא שה”חשמול” לא פגע ביכולות השטח של ה-H1 – להפך. המומנט המיידי של מנועים חשמליים יכול להפוך אותו אפילו ליעיל יותר בשטח מאשר בגרסה המקורית, במיוחד בזחילות וטיפוס מכשולים. בנקודת ההשקה, אנשי Kreisel תיארו את הרכב כ”זאב בעור של זאב”, כלומר כזה שלא מנסה להתחפש לרכב עדין – הוא עדיין נראה מאיים, רק שקט יותר ולא נשמע ממרחק של 500 מטר.

שוורצנגר עצמו לא הפסיק שם את ההומור: אחרי שהסב את ההאמר לחשמלי, הוא זרק שהשלב הבא הוא לחשמל את המטוס הפרטי שלו – Gulfstream III שעלותו באותה תקופה הוערכה בכ-32.4 מיליון אירו. כמובן שזה נאמר בצחוק, אבל כשמדובר בשוורצנגר, לפעמים גם בדיחה נשמעת כמו תוכנית עבודה. ובכל זאת, הזמן עושה את שלו, וכעת הרכב מוצע למכירה אחרי שנסע רק 7,500 ק”מ, כשהמודעה אפילו לא מציינת מחיר.

מה שמדהים הוא ששוורצנגר לא באמת נפרד מהאהבה שלו להאמרים: לאורך השנים הוא החזיק עד שבעה רכבי Hummer שונים, ועד היום נשארו אצלו כמה מהם. אחד מהם אף פועל על מימן נוזלי – הוכחה נוספת לכך שאצל האיש הזה, גם כשהעולם אומר “אי אפשר”, הוא פשוט מחייך, מרים טלפון נכון, והופך את זה לעוד פרויקט שמסתיים בכותרות.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור האזור המוטורי? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את האזור המוטורי. נתראה בכתבה הבאה

פורסם במקור ב-MARCA