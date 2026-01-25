התפקיד החדש של אברהם גרנט בכדורגל האיטלקי

תפקיד חדש. אברהם גרנט מונה לראש מערך הכדורגל של יובה סטאביה, וייכנס לתפקיד אסטרטגי חדש שיציב אותו בלב קבלת ההחלטות המקצועיות של המועדון האיטלקי. המועדון הודיע רשמית על הצטרפותו של המאמן והאיש המקצוע הישראלי לתפקיד Head of Football Operations, במסגרתו יהיה אחראי על ניהול התחום הספורטיבי ועל ייעול ההתנהלות הארגונית.

גרנט, שכבר שימש עד כה כיועץ למועדון, ירחיב כעת את סמכויותיו ויפקח על כלל הפעילות המקצועית הקיימת. המהלך נועד ליצור סדר, לחדד תהליכים ולשפר את היעילות הכוללת של המערכת, כחלק מתהליך עומק שעובר המועדון בשנים האחרונות. במסגרת תפקידו החדש, גרנט יחליף את דן ג'יי מקלורי ואלברטו ליבנורי, ויהפוך לדמות המרכזית בכל הנוגע להחלטות אסטרטגיות בצד הספורטיבי.

ניסיון בין-לאומי כחלק מתהליך צמיחה

המינוי של גרנט משתלב בתפיסה רחבה יותר של יובה סטאביה, שמבקשת לבנות מודל ניהולי מודרני, יציב ובר קיימא, תוך הסתמכות על ניסיון בינלאומי מוכח. לגרנט קריירה ארוכה ומגוונת בכדורגל העולמי, הן כמאמן והן כאיש ניהול, עם תחנות בולטות בצ'לסי, ווסטהאם, פורטסמות' ונבחרת ישראל. לאורך השנים הוא נודע ביכולתו לעבוד הן עם סגלים צעירים והן עם קבוצות עתירות כוכבים.

אברהם גרנט (IMAGO)

שיא הקריירה של גרנט נרשם עם ההעפלה לגמר ליגת האלופות עם צ'לסי, הישג שחיזק את מעמדו בזירה האירופית. מעבר לכך, שמו נקשר לא פעם בגישה ניהולית שמדגישה יצירת ערך, חשיבה ארוכת טווח ויציבות מקצועית. במועדון מאמינים כי אלו בדיוק הכלים הנדרשים בשלב הנוכחי של ההתפתחות.

מנכ"ל יובה סטאביה, מרקו סנטורי, בירך על המינוי וציין כי במועדון נרגשים לצרף את גרנט לפרויקט. לדבריו, גרנט מביא איתו משמעת ניהולית וידע כדורגל ברמה הגבוהה ביותר, שילוב שאמור לסייע למועדון להתקדם לשלב הבא הן מקצועית והן ארגונית.