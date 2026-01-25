עשרות אוהדי יפו התנפלו על רכבו של גרינפלד

אירוע חמור וחסר תקדים נרשם אמש בסיום משחקה של מכבי יפו מול הפועל עכו (0:1 לעכו), כאשר השופט אוראל גרינפלד הותקף לכאורה על ידי עשרות אוהדי מכבי יפו מיד לאחר שריקת הסיום. על פי הדיווחים, עם יציאתו מהאצטדיון לעבר רכבו, התגודדו סביבו אוהדים רבים, ירקו לעברו, צעקו וקיללו, ובשלב מסוים אף נרשמה התנפלות שיצרה תחושת איום ממשית על שלומו.

על פי גורמים המעורים בפרטים, גרינפלד הגיש דוח חריף במיוחד, כזה שמתואר כבלתי זכור בכדורגל הישראלי בשנים האחרונות. בדוח מתוארים אירועים קשים של ניסיון פגיעה בשופט, כולל התקהלויות סביב הרכב, חסימת דרכו ואלימות מילולית ופיזית. יש אף טענות שנבדקות לגבי נזק שנגרם לרכבו, אם כי הנושא עדיין מצוי בבירור.

עליית מדרגה מדאיגה באלימות כלפי שופטים

באיגוד השופטים ובהתאחדות לכדורגל התקבלו הדיווחים בהלם מוחלט. גורמים רשמיים מגדירים את האירוע כעליית מדרגה חמורה מאוד ביחס לאלימות כלפי שופטים, ומדגישים כי מדובר בניסיון פגיעה פיזית של ממש, ולא רק באיומים או קללות. לדבריהם, חציית הקו הזו מחייבת תגובה תקיפה וחד משמעית, כדי לבלום תופעה שמסכנת את יסודות המשחק.

אוראל גרינפלד (עמרי שטיין)

בהתאחדות הבהירו כי צפויה העמדה לדין חמורה מאוד נגד מכבי יפו, וכי כל ההיבטים של האירוע ייבחנו במסגרת בית הדין. בשלב זה, כך נמסר, באיגוד מעדיפים להימנע מהתבטאויות פומביות נוספות, במטרה לאפשר מיצוי מלא של ההליכים המשפטיים והמשמעתיים. יחד עם זאת, המסר שעובר מאחורי הקלעים ברור: ניסיונות לפגוע בשופטים, מכל סוג, יטופלו במלוא החומרה.