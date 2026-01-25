יום ראשון, 25.01.2026 שעה 15:15
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
4022-4319מכבי פ"ת1
3221-2919מכבי הרצליה2
3024-3020מ.ס קריית ים3
3023-2419הפועל כפ"ס4
2932-3220הפועל כפר שלם5
2823-2620מ.ס כפר קאסם6
2722-2520הפועל ראשל"צ7
2726-2820הפועל ר"ג8
2621-2220הפועל עכו9
2527-2419עירוני מודיעין10
2427-2019הפועל רעננה11
2327-2020בני יהודה12
2235-2320הפועל עפולה13
1925-2319הפועל חדרה14
1928-2420הפועל נוף הגליל15
1840-3020מכבי יפו16

עשרות אוהדי יפו התנפלו על רכבו של גרינפלד

חמור מאוד: לאחר המשחק בו יפו הפסידה, אוהדיה תקפו את השופט, התגודדו סביבו, קיללו וירקו. הוא מילה דו"ח שיפוט חסר תקדים, בדרך להעמדה קשה לדין

|
אוראל גרינפלד (רדאד ג'בארה)
אוראל גרינפלד (רדאד ג'בארה)

אירוע חמור וחסר תקדים נרשם אמש בסיום משחקה של מכבי יפו מול הפועל עכו (0:1 לעכו), כאשר השופט אוראל גרינפלד הותקף לכאורה על ידי עשרות אוהדי מכבי יפו מיד לאחר שריקת הסיום. על פי הדיווחים, עם יציאתו מהאצטדיון לעבר רכבו, התגודדו סביבו אוהדים רבים, ירקו לעברו, צעקו וקיללו, ובשלב מסוים אף נרשמה התנפלות שיצרה תחושת איום ממשית על שלומו.

על פי גורמים המעורים בפרטים, גרינפלד הגיש דוח חריף במיוחד, כזה שמתואר כבלתי זכור בכדורגל הישראלי בשנים האחרונות. בדוח מתוארים אירועים קשים של ניסיון פגיעה בשופט, כולל התקהלויות סביב הרכב, חסימת דרכו ואלימות מילולית ופיזית. יש אף טענות שנבדקות לגבי נזק שנגרם לרכבו, אם כי הנושא עדיין מצוי בבירור.

עליית מדרגה מדאיגה באלימות כלפי שופטים

באיגוד השופטים ובהתאחדות לכדורגל התקבלו הדיווחים בהלם מוחלט. גורמים רשמיים מגדירים את האירוע כעליית מדרגה חמורה מאוד ביחס לאלימות כלפי שופטים, ומדגישים כי מדובר בניסיון פגיעה פיזית של ממש, ולא רק באיומים או קללות. לדבריהם, חציית הקו הזו מחייבת תגובה תקיפה וחד משמעית, כדי לבלום תופעה שמסכנת את יסודות המשחק.

אוראל גרינפלד (עמרי שטיין)אוראל גרינפלד (עמרי שטיין)

בהתאחדות הבהירו כי צפויה העמדה לדין חמורה מאוד נגד מכבי יפו, וכי כל ההיבטים של האירוע ייבחנו במסגרת בית הדין. בשלב זה, כך נמסר, באיגוד מעדיפים להימנע מהתבטאויות פומביות נוספות, במטרה לאפשר מיצוי מלא של ההליכים המשפטיים והמשמעתיים. יחד עם זאת, המסר שעובר מאחורי הקלעים ברור: ניסיונות לפגוע בשופטים, מכל סוג, יטופלו במלוא החומרה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */