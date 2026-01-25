שיתוף פעולה חדש בין איגוד הטניס ל-Zeekr

איגוד הטניס בישראל בישר היום(ראשון) על שיתוף פעולה חדש עם קבוצת Zeekr, לקראת מפגש גביע הדיוויס הקרוב שיתקיים ב־6–7 בפברואר בארנה נתניה, יחד עם הספונסרים הוותיקים של האיגוד – בי גי בונד, רב בריח ומשען, אשר מלווים את האיגוד ואת נבחרות ישראל לאורך שנים. המפגש הקרוב מסמן חזרה מרגשת של משחקי טניס בינלאומיים לישראל, לאחר כשנתיים וחצי בהן לא התקיימו אירועים בינלאומיים בארץ.

במסגרת שיתוף הפעולה, Zeekr תשמש כאחת מנותנות החסות הראשיות של איגוד הטניס במפגש הדיוויס הקרוב, ורכבי היוקרה החשמליים של הקבוצה יעמדו לרשות שחקני נבחרות הדיוויס והצוותים המקצועיים במהלך האירוע. החיבור בין עולם הטניס ההישגי לבין מותג רכב חדשני, מתקדם ופורץ דרך משקף ערכים משותפים של מצוינות, חדשנות ושאיפה להישגים.

יו״ר איגוד הטניס, אבי פרץ, הוסיף:

״שיתוף הפעולה עם קבוצת Zeekr הוא צעד משמעותי עבור איגוד הטניס והוכחה לאמון שחברות מובילות במשק נותנות בספורט הישראלי. אנו מברכים על הצטרפותה של קבוצת Zeekr למשפחת השותפים של האיגוד, לצד רב בריח בי גי בונד ומשען, ומודים להן על התמיכה המתמשכת.

אנו בטוחים שגם קבוצת Zeekr תהיה איתנו שנים רבות כמו שאר השותפים שהפכו כבר לחלק ממשפחת הטניס. החזרה לאירוח מפגש גביע דיוויס בישראל היא רגע מרגש במיוחד, ואנו בטוחים ששיתוף הפעולה החדש יתרום רבות להצלחת האירוע ולחוויה של השחקנים והקהל.״

עמית הראל, מנכ"ל Zeekr ישראל:

״אנו גאים לשתף פעולה עם איגוד הטניס ולהעניק חסות לאחד מאירועי הספורט הבינלאומיים הנחשבים ביותר בישראל. החיבור בין Zeekr לבין עולם הטניס המקצועני הוא טבעי ומתבקש, שכן שניהם נשענים על ערכים של מצוינות חסרת פשרות, הישגיות ודיוק בביצועים. כמותג המגדיר מחדש את קטגוריית הפרימיום החשמלית, חשוב לנו לקחת חלק באירועים המשלבים ווינריות וחדשנות, ולהעניק לקהל האוהדים הישראלי הזדמנות להיחשף לחוויית הנהיגה המתקדמת. אנו מאחלים הצלחה רבה לשחקנים ומצפים למפגש מרגש של עוצמה, טכנולוגיה ורוח ספורטיבית על המגרש ומחוצה לו״