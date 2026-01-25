"ליואב כץ יש חלק גדול בכישלון של הפועל חיפה"

הפועל חיפה המשיכה להידרדר אתמול (שבת) עם הפסד שני רצוף ומשחק שישי ברציפות ללא ניצחון. מכבי בני ריינה ניצחה 0:1 את האדומים מהכרמל במה שהיה המשחק האחרון של גל אראל המפוטר. פרשן רדיו חיפה, אלי לוונטל, דיבר על המשבר של הפועל חיפה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

יואב כץ מצטער שלא השאיר את רוני לוי לעוד עונה? הוא פנה בשבועות האחרונים כמה פעמים לרוני לוי והציע לו סכומים שלא שילם אף פעם למאמן.

“כץ אמר בתחילת העונה לבקרה או להתאחדות שהוא לא מתכוון להשקיע העונה. אי אפשר גם למנות מאמן צעיר וגם לא לתת לו כלים מינימליים, אז בוא נגיד שלכץ יש חלק גדול מאוד בכישלון.

“גל אראל הרוויח את הפיטורים שלו ביושר. הוא לא הצליח לייצב הרכב של 7-8 שחקנים קבועים. הבעיה הכי גדולה שלו הייתה שהיכולת שלו הייתה מינימלית בלהחזיר שחקנים לכושר. במשחקים האחרונים איסט משחק נגד הפועל חיפה, לא איתה. אותו דבר אופק ביטון, שהתחיל את העונה עם שערים ובישולים, לא עושה שום דבר. אראל לא הצליח להרים אותם בחזרה, לא יודע להחזיר שחקנים לכושר”.

גל אראל (עמרי שטיין)

“הפועל חיפה יכולה להישאר בליגה”

חיים סילבס לא היה האופציה הראשונה של יואב כץ, הוא דיבר עם רוני לוי, אחר כך עם מרקו בלבול.

“היתרון הגדול שלו זה שהוא מכיר את יואב כץ. כל מאמן אחר שהיה נכנס ואז היה שומע שיואב אומר יום אחרי המשחק שהחילופים לא היה טובים, זה היה בשבילו כמו בוקס לפנים. אם סילבס ישפר כמה שחקנים בהפועל חיפה, ימצא לקבוצה הרכב סביר ויילך איתו לאורך דרך, הפועל חיפה היא ברמה של אשדוד, הפועל ירושלים ואפילו ברמה של ק”ש והיא יכולה להתמודד ולהישאר בליגה.

“אני מקווה, מאמין ומעריך שסילבס יכול לעשות את זה. הוא צריך להחזיר שחקנים שירדו בכושר לכושר נורמלי. כץ הביא שני שחקנים זרים, סרבי וגאורגי. אתמול שניהם שיחקו בהרכב, אני מקצועית אומר – שני שחקנים לא רעים, אבל לפי המשחק של אתמול, זה מעט מדי, זה רק משחק אחד, שניהם לא יביאו את הבשורה, אף אחד מהם לא שחקן שובר שוויון”.

סילבס ישאיר את הפועל חיפה בליגה או יירד איתה ללאומית?

”משאיר, אני חושב שהיא לא הקבוצה הגרועה בליגה מבחינת חומר השחקנים”.