יום ראשון, 25.01.2026 שעה 19:02
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4720הפועל ב"ש1
4520-4419בית"ר ירושלים2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
1935-2920עירוני ק"ש10
1935-2620הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

טירוף באדום: צפו באימון הפועל ת"א לפני הדרבי

אחרי שברון הלב בהדחה מהגביע, האדומים יפגשו את מכבי ת"א מחר ב-20:30 והפעם בליגה. אוהדים הגיעו למתחם ועודדו את דאפה. טוריאל לא התאמן עם הקבוצה

|
אוהדי הפועל תל אביב בחודורוב (שחר גרוס)
אוהדי הפועל תל אביב בחודורוב (שחר גרוס)

בהפועל ת”א זוכרים היטב את הדרבי האחרון. מכבי ת”א חגגה על חשבון היריבה העירונית ניצחון דרמטי בפנדלים בגביע המדינה ועכשיו האדומים רוצים לנקום. מחר (שני, 20:30) היריבות המושבעות ייפגשו שוב, הפעם בליגת העל והקבוצה של אליניב ברדה השלימה את ההכנות שלה באימון המסכם.

מאות אוהדים אדומים הגיעו לעודד את השחקנים לפני המשחק החשוב ולדחוף אותם בנוסף למופע אבוקות שביצעו, כשבראשם דניאל דאפה. החלוץ שמתקשה לכבוש במשחקים האחרונים, ואוהדי הקבוצה שרו את שמו הכי הרבה באימון במטרה להוציא אותו מהתקופה הרעה האחרונה שעוברת עליו.

שחקן שלא עלה להתאמן הוא סתיו טוריאל. הכוכב של הפועל שחתם על הארכת חוזה בקבוצה. כזכור, טוריאל נפצע במשחק מול הפועל באר שבע ויצא במהלכו, אך בנוסף אליו, גם הקפטן פרננד מאיימבו נעדר מהאימון והוא לא ייקח חלק בדרבי הקרוב.

סתיו טוריאל. יחמיץ את הדרבי? (חגי מיכאלי)סתיו טוריאל. יחמיץ את הדרבי? (חגי מיכאלי)

הקבוצה של אליניב ברדה תקווה לסיים מחר את רצף המשחקים שלה ללא ניצחון בדרבי, שנמשך 12 שנה ללא ניצחון אדום, ובנוסף לכך הפועל תרצה לתקן את האכזבה ממשחק הדרבי האחרון בשלב שמינית הגמר בגביע שנערך לפני שבועיים, שבו הם היו קרובים לסיים את הרצף, אך הפסידו בדו קרב פנדלים מותח.

צפו בתמונות מהאימון של הפועל ת”א:

טירוף באימון הפועל תל אביב לפני הדרבי (שחר גרוס)טירוף באימון הפועל תל אביב לפני הדרבי (שחר גרוס)
מופע אבוקות של אוהדי הפועל תל אביב באימון (שחר גרוס)מופע אבוקות של אוהדי הפועל תל אביב באימון (שחר גרוס)
אוהדי הפועל תל אביב, באו לדחוף (שחר גרוס)אוהדי הפועל תל אביב, באו לדחוף (שחר גרוס)
האבוקות של אוהדי הפועל תל אביב (שחר גרוס)האבוקות של אוהדי הפועל תל אביב (שחר גרוס)
אוהדי הפועל תל אביב בחודורוב (שחר גרוס)אוהדי הפועל תל אביב בחודורוב (שחר גרוס)
אוהדי הפועל תל אביב בחודורוב (שחר גרוס)אוהדי הפועל תל אביב בחודורוב (שחר גרוס)
אוהדי הפועל תל אביב בחודורוב (שחר גרוס)אוהדי הפועל תל אביב בחודורוב (שחר גרוס)

ברדה וחניכיו מגיעים למשחק הזה לאחר שהתאוששו בצורה הכי טובה שיש, עם 1:2 דרמטי בתוספת הזמן על הפועל באר שבע. אם ישיגו נקודות נגד הצהובים של ז’רקו לאזטיץ’, גם יטפסו מעל מכבי חיפה בטבלה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */