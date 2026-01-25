יום ראשון, 25.01.2026 שעה 19:02
ליגה ספרדית 25-26
5117-4521ריאל מדריד1
4922-5420ברצלונה2
4417-3821אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3425-2521אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2525-2421אוססונה8
2429-2921אלצ'ה9
2428-2620ריאל סוסיאדד10
2433-2821סביליה11
2430-2021אתלטיק בילבאו12
2434-2020ג'ירונה13
2333-2221ולנסיה14
2228-1721ראיו וייקאנו15
2133-2421מיורקה16
2126-1520חטאפה17
1925-1620אלאבס18
1734-2420לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

"איזה מועדון מחורבן": סערה סביב ראיו וייקאנו

החבורה ממדריד נכנעה לאוססונה בביתה, אך הסיפור הגדול מהשחק קשור דווקא לכובש השער של המארחת שחזר עם הזהב מאליפות אפריקה ושיתף ציוץ נגד קבוצתו

|
פתה סיס (IMAGO)
פתה סיס (IMAGO)

פתה סיס חזר בשבת האחרונה לווייקאס לאחר שזכה באליפות אפריקה עם נבחרת סנגל. הוא עשה זאת עם שער לזכות ראיו, שער שלא הספיק כדי למנוע את ההפסד מול אוססונה. אך מעבר לרגע שבו מצא את הרשת, הוא לא זכה למחיאות כפיים מהקהל. המועדון לא העניק לו שום מחווה על הזכייה הטרייה בתואר היבשתי, מעשה שהשחקן כלל לא אהב.

למרות שהשחקן הסנגלי לא מסר הצהרה פומבית בנושא, הוא הביע את חוסר שביעות רצונו דרך הרשתות החברתיות. סיס, באמצעות חשבון הטוויטר שלו, שיתף מחדש ציוץ של המשתמש ‎IntoleranteVk: "ראיו וייקאנו לא בדיוק ידועה כמועדון שמכבד אלופים יבשתיים. היום הייתה להם הזדמנות מצוינת להעניק מחווה לפתה סיס, אלוף אליפות אפריקה, והם אפילו לא טרחו לעשות את המחווה הארורה הזו. איזה מועדון מחורבן".

השיתוף מחדש הזה צפוי לעורר סערה, והוא הגיע לאחר סיטואציה שראיו וייקאנו כבר חוותה בעבר, אם כי בצורה שונה לחלוטין. בקיץ 2024 סרחיו קאמֶייו זכה במדליית זהב במשחקים האולימפיים בפאריס. אז, כן דאגה ראיו וייקאנו לכבד אותו עם מסדר כבוד, הצגת המדליה והוקרה ראויה מהיציעים באצטדיון בווייקאס.

הציוץ שפתה סיס שיתף (צילום מסך)הציוץ שפתה סיס שיתף (צילום מסך)

במשחק אחר בלה ליגה, בין ויאריאל לריאל מדריד, הצוללת הצהובה בחרה כן לכבד את פאפ גיי, האלוף הסנגלי וכובש שער הניצחון בגמר מול מרוקו. דבר שמוציא לא טוב אף יותר את המועדון מפרברי מדריד על עצם חוסר הכבוד שלו.

כך הביע פתה סיס את אכזבתו וחשף בפני העולם פרק נוסף במערכת היחסים שלו עם הנהלת ראיו וייקאנו. בין הצדדים כבר היו לא מעט עליות ומורדות. כך למשל, בקיץ 2023 היה השחקן הסנגלי קרוב להצטרף לליון, אך המעבר בסופו של דבר נפל. "זו הייתה פארסה, כמו תמיד", הייתה תלונתו כשעזב את מתחם האימונים לאחר שהמעבר לליגה הצרפתית לא יצא לפועל.

