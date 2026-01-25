יחזור או ישוחרר סופית? התוכנית עבור טר שטגן

מארק-אנדרה טר שטגן הסכים לבסוף לעזיבתו בהשאלה לג'ירונה בחלון החורף הנוכחי, הפתרון הטוב ביותר שברצלונה ראתה כדי למנוע מהמצב שלו להסתבך. באלופת ספרד לא בונים עליו כחלק מפרויקט העתיד, אם כי כל התרחישים עדיין פתוחים. בשלב זה, ההשאלה עד חודש יוני תספק שקט לכל הצדדים ותאפשר לשוער להציג את עצמו מחדש לעין הציבור.

התוכנית של ברצלונה אכן כללה את השאלתו של טר שטגן, אך בשום שלב לא הופעל עליו לחץ. המועדון מכבד את השוער הגרמני כקפטן ומבין שההחלטה שהתקבלה בעניינו היא מקצועית בלבד, ולכן הדיון צריך להתמקד בכך. לטר שטגן לא יהיו אופציות לשחק בעונה הבאה, ולכן המעבר לג'ירונה מסייע גם למה שעשוי לקרות בעתיד.

ישוחרר או עוד השאלה?

הרעיון של ברצלונה הוא להסדיר באופן סופי את הקשר עם טר שטגן, שמחזיק בחוזה עד 2028 ואינו נלהב לוותר עליו. במועדון סבורים שהגרמני יעלה את ערכו בזכות משחקים בג'ירונה וגם במונדיאל עם הנבחרת שלו, וכי החל מחודש יולי עשויות להיפתח בפניו הזדמנויות מעניינות בשוק האירופי או בערב הסעודית. עם זאת, ההחלטה הסופית והשליטה במצב נמצאות בידיו של השוער עצמו.

טר שטגן (IMAGO)

ברצלונה, כפי שעשתה במקרה של ג'ירונה, מוכנה להקל ולאפשר פתרונות כל עוד תוכל לחסוך חלק משמעותי משכרו עד 2028. גם שחרורו המוחלט אינו נשלל, כל עוד טר שטגן יסכים לכך. אם הגרמני, מסיבות אישיות, יבחר להישאר, גם זו החלטה שתכובד, אף שזו אינה האופציה המועדפת על ברצלונה.

המועדון ימשיך בכל מקרה להמר על ז'ואן גארסיה, ומכאן מתחיל כל הבלגן בעמדת השוער. לשצ'סני יש עוד שנה אופציונלית בחוזה, אך לא ברור כלל אם היא תמומש, ובמקביל יחזרו מהשאלות טר שטגן, איניאקי פנייה ושחקני האקדמיה יאקובישווילי, אחרי עונה מרשימה באנדורה, ואסטרלגה, שנמצא בג'ירונה. על פניו, איניאקי פנייה יוצא מנקודת פתיחה עדיפה, אך גם לו יהיו הצעות והוא עשוי לעזוב.

בשום מקרה ברצלונה אינה מתכננת לצאת לשוק כדי לצרף שוער, מאחר שיש עומס יתר בעמדה הזו. במועדון מצפים לתנועה גדולה של עזיבות באזור הזה של המגרש, והעזיבה של טר שטגן יחד עם היכולת שלו בג'ירונה עשויות לסייע בכך.