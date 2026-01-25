יום ראשון, 25.01.2026 שעה 13:18
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5117-4521ריאל מדריד1
4922-5420ברצלונה2
4117-3520אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3425-2521אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2525-2421אוססונה8
2429-2921אלצ'ה9
2428-2620ריאל סוסיאדד10
2433-2821סביליה11
2430-2021אתלטיק בילבאו12
2434-2020ג'ירונה13
2333-2221ולנסיה14
2228-1721ראיו וייקאנו15
2130-2420מיורקה16
2126-1520חטאפה17
1925-1620אלאבס18
1734-2420לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

יחזור או ישוחרר סופית? התוכנית עבור טר שטגן

לשוער חוזה עד 2028, עליו הוא לא יוותר בקלות. ברצלונה מקווה שיציג יכולת טובה ויקבל הצעות מעניינות, ולא שוללת להקל על הפרידה כדי לחסוך בשכרו

|
מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)
מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

מארק-אנדרה טר שטגן הסכים לבסוף לעזיבתו בהשאלה לג'ירונה בחלון החורף הנוכחי, הפתרון הטוב ביותר שברצלונה ראתה כדי למנוע מהמצב שלו להסתבך. באלופת ספרד לא בונים עליו כחלק מפרויקט העתיד, אם כי כל התרחישים עדיין פתוחים. בשלב זה, ההשאלה עד חודש יוני תספק שקט לכל הצדדים ותאפשר לשוער להציג את עצמו מחדש לעין הציבור.

התוכנית של ברצלונה אכן כללה את השאלתו של טר שטגן, אך בשום שלב לא הופעל עליו לחץ. המועדון מכבד את השוער הגרמני כקפטן ומבין שההחלטה שהתקבלה בעניינו היא מקצועית בלבד, ולכן הדיון צריך להתמקד בכך. לטר שטגן לא יהיו אופציות לשחק בעונה הבאה, ולכן המעבר לג'ירונה מסייע גם למה שעשוי לקרות בעתיד.

ישוחרר או עוד השאלה?

הרעיון של ברצלונה הוא להסדיר באופן סופי את הקשר עם טר שטגן, שמחזיק בחוזה עד 2028 ואינו נלהב לוותר עליו. במועדון סבורים שהגרמני יעלה את ערכו בזכות משחקים בג'ירונה וגם במונדיאל עם הנבחרת שלו, וכי החל מחודש יולי עשויות להיפתח בפניו הזדמנויות מעניינות בשוק האירופי או בערב הסעודית. עם זאת, ההחלטה הסופית והשליטה במצב נמצאות בידיו של השוער עצמו.

טר שטגן (IMAGO)טר שטגן (IMAGO)

ברצלונה, כפי שעשתה במקרה של ג'ירונה, מוכנה להקל ולאפשר פתרונות כל עוד תוכל לחסוך חלק משמעותי משכרו עד 2028. גם שחרורו המוחלט אינו נשלל, כל עוד טר שטגן יסכים לכך. אם הגרמני, מסיבות אישיות, יבחר להישאר, גם זו החלטה שתכובד, אף שזו אינה האופציה המועדפת על ברצלונה.

המועדון ימשיך בכל מקרה להמר על ז'ואן גארסיה, ומכאן מתחיל כל הבלגן בעמדת השוער. לשצ'סני יש עוד שנה אופציונלית בחוזה, אך לא ברור כלל אם היא תמומש, ובמקביל יחזרו מהשאלות טר שטגן, איניאקי פנייה ושחקני האקדמיה יאקובישווילי, אחרי עונה מרשימה באנדורה, ואסטרלגה, שנמצא בג'ירונה. על פניו, איניאקי פנייה יוצא מנקודת פתיחה עדיפה, אך גם לו יהיו הצעות והוא עשוי לעזוב.

בשום מקרה ברצלונה אינה מתכננת לצאת לשוק כדי לצרף שוער, מאחר שיש עומס יתר בעמדה הזו. במועדון מצפים לתנועה גדולה של עזיבות באזור הזה של המגרש, והעזיבה של טר שטגן יחד עם היכולת שלו בג'ירונה עשויות לסייע בכך.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */